Muestras “Emigración de pájaros” y “Zig Zag, 120 años en 120 portadas”

Fundación Cultural de Providencia, Nueva Providencia 1995, Providencia.

Inauguración: jueves 11 de diciembre – 19:00 horas.

La muestra “Emigración de pájaros” se basa en un libro homónimo ilustrado de Editorial Zig-Zag que se inspira en el poema del mismo nombre escrito por la Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral.

Se trata de una madre kawésqar y su hijo que observan la llegada de una gran bandada de pelícanos migrantes.

La publicación pone en valor la obra de Mistral que, pese a ser la primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel, aún existe una deuda respecto al conocimiento de su legado.

En cuanto a la segunda muestra, en 2025 Zig-Zag celebró 120 años de trayectoria, consolidándose como una editorial dinámica, en constante evolución y protagonista destacada de la cultura, del mundo editorial y de la comunicación en Chile.

Desde su fundación en 1905, ha sido un pilar clave en la literatura del país, apostando siempre por la innovación, la diversidad y el talento de autores e ilustradores.