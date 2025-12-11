Lanzamiento del libro “El corazón de Gabriela”

Frontis Museo de Arte Contemporáneo, Ismael Valdés Vergara 506, Metro Bellas Artes.

Viernes 12 de diciembre – 19:00 horas.

En un año significativo, a 80 años de que Gabriela Mistral recibiera el Premio Nobel de Literatura, editorial Quimantú presenta un libro ilustrado único, “El Corazón de Gabriela”, un homenaje a la figura de una de las escritoras más importantes de la historia de Chile, pero también a la mujer que supo convertir sus sufrimientos en poesía luminosa.

Este libro ilustrado, dirigido a niños a partir de 10 años, jóvenes y familias, es una invitación a conocer a Gabriela Mistral más allá de la figura histórica, acercándose a su humanidad, su lucha y su legado en una versión profundamente poética y visualmente cautivadora.

A lo largo de sus páginas, el poeta Mauricio Torres Paredes regala un relato que entrelaza fragmentos de la vida de Gabriela Mistral con versos que van más allá de la biografía para tocar el alma de la escritora. A través de un lenguaje sencillo pero profundo, el texto transmite sus emociones y vivencias más intensas, desde la injusticia que sufrió como mujer y educadora hasta el amor incondicional que profesó por la educación y por los niños.

“El Corazón de Gabriela” revela a una Mistral vulnerable, pero también a una mujer férrea, que no se dejó doblegar por las dificultades, cuyo amor por las letras y el ser humano le permitió transformar la tristeza en belleza.

Las ilustraciones de Roberta Alhue son un viaje visual que complementa la intensidad de las palabras de Torres Paredes. Con trazos delicados y a la vez potentes, Alhue retrata a Gabriela Mistral no solo en varias etapas de su vida o como una figura emblemática, sino como un ser humano lleno de contradicciones, sueños, luchas y esperanza.

Cada imagen captura la esencia de la escritora, desde su tiempo en las tierras del altiplano hasta la dureza de los momentos de soledad y dolor. Las ilustraciones son un reflejo de la geografía emocional de Gabriela Mistral, donde los colores, las texturas y los detalles invitan al lector a sumergirse en los espacios que ella habitó y amó, tanto los reales como los poéticos.

Este libro ilustrado (libro álbum) no es solo un homenaje a Gabriela Mistral, sino una invitación para todas las edades a reflexionar sobre el poder transformador de la escritura. En un contexto social y cultural tan complejo como el que vivió Mistral, “El Corazón de Gabriela” muestra cómo las palabras tienen la capacidad de sanar, de empoderar y de construir puentes entre generaciones.