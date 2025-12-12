Jean-Luc Godard en Centro Arte Alameda

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.

Mes de diciembre.

Más información AQUÍ.

Centro Arte Alameda cierra el 2025 con un homenaje a uno de los cineastas más influyentes y radicales del siglo XX: Jean-Luc Godard, elegido como el Director del Mes de diciembre.

La programación coincide con el 95º aniversario de su nacimiento (3 de diciembre de 1930) y funciona como antesala al próximo estreno de Nouvelle Vague, la nueva película de Richard Linklater que ficcionaliza el rodaje de Sin aliento, la ópera prima de Godard.

Figura fundamental de la Nueva Ola Francesa, Godard transformó las reglas del cine clásico para inaugurar un lenguaje moderno donde la forma se vuelve visible: jump-cuts, quiebres de eje, experimentación narrativa y una libertad estética que marcó a generaciones completas. Su obra continuó expandiéndose hasta sus últimos años, manteniéndose vigente, crítico y vanguardista hasta el 2022, año de su fallecimiento.

Durante diciembre, Centro Arte Alameda exhibirá siete de sus títulos esenciales, gracias a la colaboración de la Embajada de Francia y el Instituto Francés de Chile.

Programación

Sábado 13 – 19:00 hrs

Sin aliento (1960, 90 min)

Gracias a la Embajada de Francia y al Instituto Francés de Chile.

Lunes 15 – 19:00 hrs

Vivir su vida (1962, 83 min)

Jueves 18 – 21:00 hrs

Alphaville (1965, 99 min)

Gracias a la Embajada de Francia y al Instituto Francés de Chile.

Sábado 20 – 18:45 hrs

El desprecio (1963, 103 min)

Gracias a la Embajada de Francia y al Instituto Francés de Chile.

Lunes 22 – 19:00 hrs

Masculino, Femenino (1966, 103 min)

Sábado 27 – 17:00 hrs

2 o 3 cosas que sé de ella (1967, 90 min)

Martes 30 – 18:45 hrs

El libro de imagen (2018, 84 min)