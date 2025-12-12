Kuervos del Sur en Bar de René

Bar de René, Av. Sta. Isabel 369, Santiago.

18, 19 y 20 de diciembre.

Entradas AQUÍ.

La banda nacional cerrará su gran año con tres shows en el reconocido lugar capitalino para repasar lo mejor de su repertorio y su show “Nuevo Vuelo”, que fue estrenado durante este 2025.

En el transcurso de este año, Kuervos del Sur tuvo pasos importantes en la reciente Feria Pulsar 2025, el masivo Festival Rockódromo 2025, además estrenaron su nuevo show “Nuevo Vuelo” con el que estuvieron presentando por diferentes ciuades de Chile.

En los próximos días la banda anunciarán la gira de verano 2026 en las que seguirán recorriendo por distintos lugares del país y comenzarán lo que será la celebración de los 10 años de su icónico disco “El Vuelo del Pillán”.

“Kuervos del Sur” se han consolidado como una de las bandas independientes más destacadas de la escena musical chilena. Su estilo único combina el rock alternativo y progresivo con elementos del folklore latinoamericano. A lo largo de su carrera, han lanzado ocho producciones, incluyendo cuatro álbumes de estudio y cuatro discos en vivo.

Entre sus discos destacados se encuentra “El vuelo del Pillán” (2016), ganando dos premios Pulsar 2017 a la música chilena, uno por “Mejor Disco de Rock” y otro por “Mejor Arte”. Han girado por Chile de norte a sur durante los últimos años y se han presentado en grandes Festivales como Lollapalooza 2016 y 2018, La Cumbre del Rock chileno, Frontera, REC, entre otros.