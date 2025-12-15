“El lago de los cisnes” en Teatro Municipal de Santiago

Teatro Municipal de Santiago

Sábado 13 y lunes 15 de enero.

Entradas AQUÍ.

Ya se pueden adquirir entradas para otra obra icónica del ballet, “El lago de los cisnes” de Ivan Nagy y Marilyn Burr, título que se presentará durante enero con dos grandes invitados los días 13 y 15.

Se trata de Inés MacIntosh, primera bailarina de la Ópera de París; y Shale Wagman, integrante de la misma compañía, quienes bailarán en nuestro país en el marco del convenio que el legendario teatro parisino mantiene con el Municipal de Santiago.

“Nuestro acuerdo con la Ópera De París, nos permite, más allá de la formación de profesores y alumnos, generar visitas de algunos de sus bailarines. Tanto para el público como para los artistas, siempre es una inspiración y motivación contactarse e inspirarse en otros artistas. Por eso, creemos que la visita de la estupenda Inés McIntosh y Shale Wagman renovarán el compromiso de todos con este título y su producción tan queridas”, dice Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago.

Además firman la producción Enrique Campuzano, en la escenografía; y Pablo Núñez, en el vestuario. Mientras que la dirección está a cargo de Pedro-Pablo Prudencio.