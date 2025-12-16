Exposición “Hebras y muros” de Alejandro “Mono” González

Centro Cultural Estación Mapocho, Metro Cal y Canto.

Lunes a domingo.

De 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

El Centro Cultural Estación Mapocho acaba de inaugurar la muestra “Hebras y Muros” que reúne las obras textiles del Premio Nacional de Arte 2025, Mono González, en un solo lugar.

La exposición aúna una selección de obras recientes y piezas emblemáticas que exploran la vida y la muerte, las pasiones y las tristezas y el fuego como metáfora de vida, memoria y transformación social. A través de colores vibrantes y la profundidad simbólica que caracteriza su trabajo, “Mono” González invita al público a recorrer un espacio donde confluyen resistencia, identidad popular y esperanza colectiva.

En esta muestra se expone toda la serie realizada en conjunto con el taller Malfatti “Banderas” una serie de obras textiles llevadas a cabo en Italia junto a bordadoras locales durante la pandemia y “Tapices: conmemoración 50 años del Golpe” -2023-.

Dentro de la exposición se presenta por primera vez también la obra “Todos los fuegos, el fuego”, mural textil de 15 x 3 mts., inspirado en la literatura de Cortázar, en el libro del mismo nombre y que trata sobre las pasiones y la vida.

“Todos los fuegos el fuego” propone un diálogo entre el pasado y el presente, actualizando el lenguaje del mural hacia lo textil, encendiendo preguntas sobre los procesos culturales, sociales y políticos que han marcado la historia del país, siendo el colectivo Malfatti, fundamental dentro del proceso textil. Esta es la primera circulación de este mural itinerante que llegará a ser instalado de manera permanente en la Biblioteca Nacional de Santiago y que ha sido financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 2025.

La exposición estará abierta al público en Estación Mapocho para ser visitada durante todo el mes de diciembre, extendiendo una invitación a toda la comunidad a reencontrarse con uno de los artistas más influyentes del muralismo contemporáneo.