Performance “Machado, en el umbral de lo lejano”

Zócalo de Plataforma Cultural, Campus Juan Gómez Millas, Avenida Grecia 3401, Ñuñoa.

Martes 23 de diciembre – 18:00 horas .

Inscripciones AQUÍ.

Entre tierra y cielo, la poesía de Machado se despliega, tejiendo un diálogo entre el anclaje terrenal y la trascendencia espiritual. Dos versos, como hilos conductores, nos guían por este paisaje interior donde confluyen el compromiso lúcido y la experiencia íntima del cuerpo.

¿Cómo el viaje, el dolor, la pérdida y el despojamiento forjan una conciencia a la vez política y profundamente humana? El público está invitado a participar en esta exploración fascinante y misteriosa, en un viaje coreográfico que pone en diálogo el cuerpo y el espíritu, lo político y lo poético.

Mathieu Guilhaumon, coreógrafo, y Millaray Lobos García, actriz y directora, se conocieron en Chile en 2013. Este encuentro dio lugar a una estrecha colaboración artística basada tanto en sus afinidades estéticas como en la diversidad de perspectivas que aportan sus respectivas prácticas.