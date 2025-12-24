Festival Internacional Santiago Off

Santiago y Viña del Mar.

22 al 31 de enero .

Más información AQUÍ.

El Festival Internacional Santiago Off celebrará su 15º aniversario entre el 22 y el 31 de enero, con más de 50 espectáculos a precios accesibles, funciones gratuitas y una nueva edición de la Escuela Off, su espacio de formación artística.

La fiesta de las artes escénicas independientes cumple 15 años y acompañará la energía de este verano con más de 50 espectáculos provenientes de Chile, Colombia, México, España, Francia, Argentina y Brasil. El Festival Internacional Santiago Off 2026 llega con un espíritu celebratorio y con la fuerza propia de un proyecto que ha crecido junto a sus públicos, artistas y comunidades durante una década y media.

La nueva edición del Festival reúne una programación vibrante que incluye teatro, danza, música, performance e interdisciplina, manteniendo el sello internacional que caracteriza al encuentro.

“Lo nuestro es conectar a la gente con la escena contemporánea que está pasando ahora y que será historia mañana. Son artistas que están proponiendo lenguajes nuevos, arriesgando y moviendo los límites”, asegura Carla Valles, directora de Gestión y Contenidos del Festival.

Estos 15 años de Santiago Off se sostienen en la INSURGENCIA como una práctica de creación, encuentro y circulación para las artes escénicas: una irrupción creativa de nuevas voces, cuerpos y lenguajes que disputan sentidos en el presente. En un contexto de precariedad para la cultura independiente, este Festival reafirma las artes escénicas como un espacio activo de pensamiento, encuentro y disidencia; construido desde el territorio junto a artistas, públicos y comunidades.

La inauguración se realizará el jueves 22 de enero a las 19:00 horas en la Plaza de la Cultura del Centro Cultural Estación Mapocho, con una experiencia única en la que confluirán, de manera simultánea, el concierto de la banda chilena Metalengua, la presentación de la cantautora colombiana La Muchacha y la acción performática Hoguera, de la compañía La Patriótico Interesante.

En la programación internacional, uno de los espectáculos más destacados será AYOUB, de la performer argentino-española Marina Otero, que se presentará por primera vez en Chile este 23 y 24 de enero en la Sala de las Artes del Centro Cultural Estación Mapocho. Concebida como una conferencia performática, la obra aborda de manera directa y conmovedora temas como el amor, la migración, la identidad y el genocidio en Gaza, proponiendo un encuentro íntimo y político que enlaza biografías personales con los grandes conflictos globales de la actualidad.

En el ámbito nacional, la programación incluirá diversas propuestas locales, entre ellas la obra Pasta Base, de la compañía Teatro del Amor, que se presentará el 27 y 28 de enero a las 20:30 horas en el Teatro del Puente. Se trata de un monólogo dirigido por Nicolás Bascuñán y protagonizado por Felipe Zepeda, que explora la pesadilla cotidiana de un consumidor de pasta base en Chile.

Como cada año, el Festival contará con actividades gratuitas abiertas a la comunidad, junto con una nueva versión de la Escuela Off, su espacio de formación artística. Todas las actividades serán gratuitas y para todo público, con inscripciones que se abrirán a inicios de enero.

Durante diez días, el público podrá sumarse a una cartelera que cruza generaciones, territorios y lenguajes, celebrando los 15 años de un festival que se ha consolidado como un punto de encuentro cercano, vibrante y auténtico, hecho desde el territorio y pensado para las personas.

La programación completa ya está disponible en www.santiagooff.com y las entradas pueden adquirirse a través de www.ticketplus.cl.