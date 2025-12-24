Recital de Pickúa en barrio Matta

Escuela Popular de Artes ubicada, Santa Rosa 955, Metro Matta.

Sábado 27 de diciembre – 18:30 horas.

Entradas a $6000 o dos por $10.000 por el Instagram @submundopx o al Whatsapp 569 9476 3868.

La artista Pickúa invita a estrenos de videoclip y sesión en vivo del disco “Hijas de Pepe”, un disco con memorias familiares y sociales, humor, mensajes oníricos y una tradición de cantoras que la anteceden junto a su hermana y compañera creativa Andrea Martínez.

“Lo que ustedes van a ver es el cotidiano de las vístimas del folclor que gozamos la cueca todo el año. Es una invitación a que conozca la cueca que pasa en la calle, en la plaza, en los sectores populares. Es súper distinta a la que nos enseñaron en el colegio, que está instalada en un espacio gubernamental o histórico”, señala Pickúa, artista, actriz, cantora y acordeonista nacida en Santiago.

El álbum “Hijas de Pepe” (2024), su quinto álbum de estudio, está compuesto por 20 cuecas chilenas creadas por Pickúa y su hermana Andrea Martínez, con la dirección musical de Sebastián Aravena y la participación de más de 30 artistas. Debe su nombre a José, padre de ambas y nieto de una cantora llamada Luisa María Martínez de la comuna de Molina, región del Maule. “Por la bisabuela Luchita vivimos inundadas de versos, de tonadas y de la posibilidad de bailar en vivo”, recuerda Pickúa.

Con estas composiciones, las hermanas plasmaron la pasión que comparten sobre la cueca y sobre el canto a la rueda de la cueca chilena: “la ocupación del espacio público donde se maneja el canto gritado junto a sonoridades que no son para espacios cerrados. Espacios de desborde, extensión y mucha energía”.

Con la dirección general de Pickúa, los videoclips de ficción documental en 4K fueron co-dirigidos junto a Isham Assis y producidos por Cooperativa Trashumante Audiovisual y Fundación Fomento a la escena artística popular, a través de la Ley de Donaciones Culturales.

Están hermanados porque, en palabras de Pickúa, quisieron vincular una rueda mayoritariamente masculina familiar por un lado, y por otro, una rueda exclusivamente de mujeres.

En el video de “Las cuerdas de la vihuela” lo masculino es importante porque existe una esquizofonía, término que indica una separación del sonido en relación a lo que se está viendo, según señala Miguel Vera, musicólogo con quien en paralelo, se encuentran trabajando en una investigación del foxtrot chileno. La rueda del videoclip sucede en un solitario taller de luthería, en memoria del fallecido luthier, músico y sonidista Antonio Zurita.

“Pusimos a cantores hombres a cantar, que es ‘lo común’, pero escuchamos sobre sus imágenes voces femeninas. Ese contraste es interesante para decir que hoy en día, una tradición que históricamente ha sido de voces y cuerpos masculinos está también en voces y cuerpos femeninos”, reflexiona Pickúa.

Por su parte, la canción “Vístima del folclor” tiene su origen en el anhelo de Andrea Martínez de cantar cueca cuando llegó a Londres, donde vive: “Cada vez que escuchaba acento chileno, me acercaba preguntando ¿hola, cachai la cueca? y me fue mal, ya era muy catete yo creo. Le escribo a la Piki, riéndome de la situación y estuvimos tirando la talla y de repente me manda unos versos sueltos. Y yo oh cueca, cuadré unos versos y la terminé. Se la envié a la Piki y me dice que sí, esa es”.

Su videoclip está grabado junto a la Rueda de mujeres y disidencias de Plaza Brasil. La historia refleja un conjunto de malas prácticas dentro de una rueda: la invasión proxémica, el no contacto visual, el avasallamiento sonoro-espacial y retirarse antes de que la cueca termine.

Protagonizados por una hippie, una metalera, una mujer urbana y una oficinista interpretada por Pickúa, quien además es actriz con vasta experiencia en teatro.

Más cercano al lenguaje cinematográfico, el trabajo se adentra en el espacio cotidiano de las ruedas de cueca. “Esto es algo que sucede todos los jueves en la Plaza Brasil y que amablemente las chiquillas quisieron aportar con ese universo para esta creación”, señaló Pickúa.

El estreno del videoclip “Las cuerdas de la vihuela”, contará con un diálogo con sus realizadoras, un concierto de Pickúa a la chilena y rueda de cueca.

“Hijas de Pepe” es un disco que se creó y maqueteó durante la pandemia de COVID de manera remota por Pickúa desde Chile y Andrea Martínez desde Londres, con arreglos musicales de Sebastián Aravena, para posteriormente ser grabado en los estudios La Makinita. Su proceso fue registrado en el documental Creando Hijas de Pepe, realizado por Trashumante Audiovisual y próximo a ser estrenado.