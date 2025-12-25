Fiesta del Sol en Puente Alto

Camino Internacional con Ejército Libertador, Puente Alto.

Sábado 27 de diciembre – 16:00 horas .

Entrada liberada.

Los Pulentos, Ana Tijoux y Banda Conmoción serán parte de este evento, con una programación refleja el espíritu diverso, familiar y comunitario de esta celebración.

Los Pulentos encabezarán el show infantil, conectando con niñas, niños y familias a través de la música y la cultura urbana; Ana Tijoux, referente indiscutida del hip hop chileno, aportará una voz profunda, consciente y transversal, mientras que Banda Conmoción pondrá el pulso festivo y popular que invita al baile colectivo y a la celebración compartida.

Impulsada por la Municipalidad de Puente Alto junto a su Corporación Municipal de Cultura, el evento contará además con juegos inflables, food trucks, actividades familiares y una programación pensada para todas las edades.