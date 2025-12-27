Publicidad
Curso gratuito online “Ópera y canto en el barroco italiano del siglo XVII” CULTURA Crédito: Cedida

Curso gratuito online “Ópera y canto en el barroco italiano del siglo XVII”

Por: El Mostrador Cultura

  • Vía Zoom.
  • 8, 15 y 21 de enero.
  • Inscripciones AQUÍ.

El curso se desarrollará a través de tres sesiones virtuales de una hora cada una, dictadas por los profesores Gonzalo Cuadra y Ramiro Albino, y concebidas como encuentros de escucha guiada, reflexión compartida y diálogo abierto.

Los participantes del curso recibirán una invitación a una actividad presencial opcional: concierto del ensamble Syntagma Musicam, especializado en música antigua. Esta actividad se realizará el martes 7 de enero, a las 19:00 horas, en la Universidad de Santiago de Chile.

Se entregará constancia de participación.

