Curso gratuito online “Ópera y canto en el barroco italiano del siglo XVII”

Recital de Pickúa en barrio Matta

Vía Zoom.

8, 15 y 21 de enero.

Inscripciones AQUÍ .

El curso se desarrollará a través de tres sesiones virtuales de una hora cada una, dictadas por los profesores Gonzalo Cuadra y Ramiro Albino, y concebidas como encuentros de escucha guiada, reflexión compartida y diálogo abierto.

Los participantes del curso recibirán una invitación a una actividad presencial opcional: concierto del ensamble Syntagma Musicam, especializado en música antigua. Esta actividad se realizará el martes 7 de enero, a las 19:00 horas, en la Universidad de Santiago de Chile.

Se entregará constancia de participación.