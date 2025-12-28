20° Festival de Teatro Verano FESTEVE 2026 en Valparaíso

Teatro Municipal de Valparaíso y Sala Teatro IPA.

5 al 8 de enero .

Entradas en Passline.

FESTEVE es un espacio de difusión que busca acercar las artes escénicas al público y que convoca a destacad@s artistas y sus más recientes creaciones. La organización del festival es de Círculo Teatral Independiente CTI, el objetivo del evento busca difundir el arte, abriendo gratuitamente las puertas de la cultura y acercar a las personas a ella, quienes en muchas oportunidades son espectadores ocasionales, pero que en esta ocasión pueden ser testigos del panorama teatral de la región.

Claudio Vidal, Director de FESTEVE menciona; “Todas estas funciones teatrales están realizadas a pulso, sin aportes del Estado, ni cuenta con recursos, todo desde las voluntades y las ganas de hacernos responsables de nuestros espacios, y donde todos pueden ser parte de esta Fiesta Independiente del quehacer Artístico, Teatral y Cultural de nuestra región”.

Programación

El programa de actividades comienza para la niñez y la familia, el lunes 05 de enero 2026 a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de Valparaíso con la obra teatral y musical “Una historia de gatos” que relata la vida de unos gatos que viven en un callejón de la ciudad, donde cada noche son testigos de la lluvia de bolsas de basura que van dejando en las calles las y los humanos, sin embargo, ellos tratan de encontrar una solución, ya que están destruyendo su hábitat

Luego el martes 06 de enero 2026 también a las 19°° horas, pero en Sala Teatro IPA de calle Condell # 1349 Valparaíso, se presenta el montaje “Cuestión de Ubicación “obra que relata la historia de una humilde familia que tiene como uno objetivo la compra de un televisor a color nuevo, descuidando la enfermedad de la hija menor, quien debe postergar la visita de un médico hasta el término de la última cuota del nuevo aparato.

El miércoles 07 de enero 2026 a las 19°° y también en IPA, es el turno de la comedia del teatro del absurdo “Entre paréntesis no sé leer” cuatro comediantes que, vestidos de traje, están seguros de que alguien los va a descubrir y brillarán bajo los focos de los grandes escenarios, y esperan día a día en un paradero con sus maletas cargadas de sueños. En su espera van siendo conscientes de que la espera no trae frutos y se sumergen en la profunda desolación.

El 20° FESTEVE finaliza en Sala Teatro IPA el jueves 08 de enero 2026 a las 19°° horas, con la reciente estrenada obra “La compuerta número 12” adaptación al teatro del clásico cuento de Baldomero Lillo que trata de una obra que a través del “teatro de objetos” aborda, con profunda sensibilidad y potencia visual, la historia de un niño de apenas ocho años que es llevado por su padre a trabajar en una mina, enfrentándose a los riesgos y a la pérdida prematura de su infancia.