MFEST en Matucana 100

Centro Cultural Matucana 100, Matucana 100, Santiago.

Domingo 11 de enero.

Entradas a la venta a partir de las 10:00 horas del jueves 16 de octubre vía m100.cl.

Una nueva edición de MFEST se ha confirmado para el próximo 11 de enero en Matucana 100, donde se presentarán en vivo Rubio, Ela Minus y chicarica.

El evento nació en el año 2013 con el fin de llegar a audiencias interesadas en nuevas tendencias, propuestas musicales, diversas y contemporáneas.

Rubio aterriza con nuevo material del que ya conocemos “Voy Creciendo”, primer adelanto de su próximo álbum, y que en los próximos días estrenará “Nuestra Canción”, otra muestra de este trabajo. Recientemente la artista deslumbró con su sesión en Tiny Desk.

Por el lado internacional Ela Minus, artista colombiana de música electrónica, llegará de la mano de su más reciente disco “Día” trabajo donde se afianza como liricista y cantante. Su propuesta en vivo es una experiencia sensorial, donde lo visual juega una papel muy importante y hace uno de sus directos un imperdible.

Para cerrar la banda nacional Chicarica, quienes se encuentran por estos días de gira por México, harán un recorrido por su aplaudido disco debut “Arde Lento”, y su segundo LP estrenado en mayo de este año “Invierno en la Playa”.