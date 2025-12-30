Gala Lírica Internacional “Viva la Ópera”

Teatro CA660, Rosario Norte 660, Las Condes.

14 de enero – 20:00 horas.

Entradas AQUÍ.

El Teatro CA660 de Fundación CorpArtes será escenario de “Viva la Ópera”, Gala Lírica Internacional que reunirá a destacadas figuras del canto lírico provenientes de Italia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Rusia, Países Bajos y Chile, en un concierto exclusivo pensado para los amantes de la ópera y la música clásica de alto nivel.

La gala contará con la participación de las sopranos María Salvini (Italia), Luciana Bueno (Brasil), Constanza Olguín (Chile) y Josephina Hoogstad (Países Bajos); los tenores Gabriel García (Argentina) y Rocco Sharkey (italo-estadounidense); y el barítono Gonzalo Tomckowiack (Chile). En el piano, la destacada maestra Svetlana Kotova acompañará esta velada de gran exigencia musical y expresiva.

El programa ofrecerá una cuidada selección de arias y escenas emblemáticas del repertorio operístico, interpretadas por voces con reconocida trayectoria en escenarios internacionales. Técnica, musicalidad y potencia dramática confluyen en un concierto que celebra la tradición lírica desde una mirada contemporánea, rigurosa y profundamente emotiva.

“Esta gala nace del deseo de ofrecer al público una experiencia lírica de excelencia, poniendo en diálogo distintas escuelas vocales, trayectorias y sensibilidades artísticas. No se trata solo de reunir grandes voces, sino de construir un programa que honre la tradición operística y, al mismo tiempo, la acerque con emoción y rigor a las audiencias de hoy”, destaca Gian Paolo Martelli, director artístico de Merlín Comunicaciones.

“Viva la Ópera” se presenta como una oportunidad única para disfrutar, en una sola noche, de la diversidad de estilos, escuelas y sensibilidades que conviven hoy en la escena operística internacional, en un formato de gala que privilegia la excelencia artística y la experiencia del público.