“Cinema-Concierto” en Cineteca Nacional
- Cineteca Nacional, Plaza de la Ciudadanía, Metro La Moneda.
- Martes 13 de enero – 19:00 horas.
«Cinema-Concierto», escrito por el musicólogo Martín Farías y publicado por el sello editorial Historiográfica, será presentado por su autor, acompañado por la historiadora Camila Gatica y la musicóloga Daniela Fugellie.
Tras la presentación se exhibirán una selección de cortometrajes silentes chilenos resguardados por la Cineteca Nacional de Chile, musicalizados en vivo con obras compuestas para esta ocasión por la pianista Carla Judast e interpretadas por Carla junto a un cuarteto de cuerdas integrado por los músicos Cristóbal Espic, Leandro Varas, Macarena Alarcón y Óscar Aranda.
