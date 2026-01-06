Ciclo de Martín Rejtman en Centro Arte Alameda

Martín Rejtman en Centro Arte Alameda

Centro Arte Alameda, Arturo Prat 33, Metro U. de Chile.

Mes de enero.

Entradas AQUÍ.

La filmografía completa del destacado cineasta argentino Martín Rejtman, figura clave del cine latinoamericano contemporáneo, llegará a la pantalla grande con el primer ciclo Director del Mes de 2026 en Centro Arte Alameda. La iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

Martín Rejtman es una figura central del Nuevo Cine Argentino, junto a realizadores como Lisandro Alonso, Albertina Carri y Lucrecia Martel. Dentro de esta cohorte de cineastas, el estilo de Rejtman es particularmente inconfundible, con historias cotidianas de las que emergen situaciones absurdas, con diálogos y actuaciones cargadas de un humor cuidadosamente inexpresivo.

Este ciclo presentará una oportunidad especial para ver las películas de Martín Rejtman en la sala de cine, a lo largo de todo el mes de enero: ocho funciones que reúnen todos los largometrajes que componen su filmografía, y también dos cortometrajes. Además, el ciclo incluirá dos instancias para dialogar con director, que visitará Chile para participar de conversatorios.

Estas conversaciones se desarrollarán tras las funciones de “Entrenamiento elemental para actores”, el día sábado 17 de enero (junto a Federico León, co-director del film) y también el día 22 de enero, tras la proyección de “Silvia Prieto”. La iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

La programación comenzó el domingo 4 de enero con una función doble, con el mediometraje “Doli vuelve a casa” (1986, 30 min.) y “Rapado” (1991), el primer largo de Rejtman. Con su protagonista taciturno que recorre Buenos Aires intentando por recuperar una moto robada, en una sucesión de encuentros anodinos, esta película fue la introducción del mundo al cine del director argentino.

Las semanas siguientes el ciclo continúa con “Los guantes mágicos” (2003) y “Copacabana” (2006), para luego llegar a las funciones con conversatorios, donde destaca “Silvia Prieto” (1999), con la inolvidable actuación luminosa y seca de la gran Rosario Bléfari.

También estarán presentes los filmes “Dos disparos” (2014) y los más recientes “La práctica” (2023) y “El repartidor está en camino” (2024), el primero de los cuales fue rodado en Chile y sigue la crisis personal y profesional de un instructor de yoga.

El minimalismo de las formas en el cine de Rejtman tiene una mirada muy aguda sobre el mundo cotidiano. Sus películas miran lo ordinario con extrañamiento, desplazando la risa hacia una experiencia más seca y reflexiva, donde el lenguaje, el ritmo y la actuación ocupan un lugar central.