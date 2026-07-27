ClicAM: plan B para megarreforma y alertas rojas por crecida de ríos en 11 comunas

Gobierno prepara plan B para la megarreforma si cae compensación municipal

El Gobierno aseguró que la megarreforma seguirá adelante aunque el Senado rechace la compensación a los municipios por la exención de contribuciones para adultos mayores. La votación pendiente quedó fijada para el 4 de agosto, después de que la Cámara Alta no reuniera el quórum necesario. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, afirmó que casi todo el proyecto ya está aprobado. Si la norma se cae, La Moneda evalúa reponer los recursos en el Presupuesto 2027. El Ejecutivo quiere promulgar pronto la iniciativa para activar medidas de reconstrucción y reactivación económica.

Sistema frontal activa alertas rojas en 11 comunas y suspende clases

El nuevo sistema frontal mantiene alertas rojas por crecidas de ríos en seis comunas de Ñuble, cuatro del Maule y Arauco, en Biobío. Los caudales de los ríos Perquilauquén, Chillán, Niblinto y Achibueno alcanzaron umbrales rojos. El Ministerio de Educación suspendió las clases de este lunes en toda la Región de Ñuble, además de La Higuera y cuatro comunas de Huasco. La emergencia se suma a los daños del temporal anterior: 358 caminos y 17 puentes quedaron afectados. El MOP estima que la reconstrucción en Atacama y Coquimbo podría costar hasta 700 millones de dólares.

Hacienda estudia amortiguar nueva alza de bencinas por el petróleo

El Gobierno estudia cómo amortiguar una nueva alza de los combustibles después de que el petróleo superara los 100 dólares por barril la semana pasada. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recordó que el Mepco sigue operativo y puede absorber parte del incremento internacional. Las proyecciones para el ajuste del jueves 30 parten cerca de 30 pesos por litro, pero podrían superar los 100 si el conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a intensificarse. La Moneda admite que habrá aumentos, aunque evalúa reducir su magnitud y postergar parte del impacto sobre los consumidores.

Desaprobación de Kast sube al 54 % y empeora evaluación del temporal

La desaprobación del presidente José Antonio Kast subió dos puntos y llegó al 54 por ciento, mientras su aprobación cayó al 36, según Criteria. El deterioro coincide con una peor evaluación de la respuesta al temporal: el 43 por ciento la considera incorrecta y el 36 la aprueba. El sondeo también muestra una mirada dividida sobre la megarreforma y un 49 por ciento cree que favorece a las grandes empresas y a los sectores de mayores ingresos. En paralelo, el 54 por ciento rechaza el proyecto “Escucha su corazón”, frente a un 21 por ciento que lo respalda. La medición instala tres flancos simultáneos: emergencia, economía y agenda valórica.

Chile negocia exenciones al arancel de 12,5 % impuesto por Estados Unidos

Chile negocia con Estados Unidos exenciones al arancel de 12,5 por ciento que Washington impuso a productos nacionales. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales envió una lista que incluye salmones, uvas, arándanos, vinos, carnes de ave, sales y cerezas frescas. Hoy, el 53,5 por ciento de los cerca de mil 500 productos que Chile exporta a ese mercado quedó liberado de la sobretasa, entre ellos los cátodos de cobre, la plata y el carbonato de litio. El argumento chileno es que varios de los bienes afectados no compiten directamente con la producción estadounidense. La negociación busca proteger empleo y economías regionales.

Kast viaja con Frei a Perú para la asunción de Keiko Fujimori

El presidente José Antonio Kast viajará esta tarde a Lima para asistir el martes a la asunción de Keiko Fujimori en Perú. El vuelo está previsto para las cinco de la tarde y será su cuarta gira desde que llegó a La Moneda. En la delegación también estará el expresidente Eduardo Frei, designado embajador en misión especial, aunque viajará por sus propios medios. La visita tiene una señal regional: Fujimori y Kast han convergido en seguridad y economía de mercado. Para Chile, el cambio de mando abre una nueva etapa en la relación bilateral con uno de sus principales vecinos.

Gobierno abre la puerta al regreso de Rodríguez si la contramuestra es negativa

El Gobierno abrió la puerta al regreso del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez si la contramuestra de su examen de drogas resulta negativa. El ministro José García Ruminot afirmó que, si se confirma un error, lo más probable es que sea convocado nuevamente al Ejecutivo, aunque no necesariamente al mismo cargo. Rodríguez fue removido el jueves tras un resultado positivo y sostiene que no consume drogas; un examen realizado en abril había sido negativo. Mientras se resuelve el caso, Tomás Bunster asumió como subsecretario subrogante. La definición pondrá a prueba el criterio aplicado por La Moneda.

Macron convoca gabinete de crisis por incendios y evacuaciones masivas

Francia enfrenta una emergencia histórica por los incendios forestales. Más de 250 mil personas han sido evacuadas y el presidente Emmanuel Macron convocó para este lunes a un gabinete de crisis. En la Gironda, el principal foco ha quemado 42 mil hectáreas y sigue avanzando, aunque Burdeos todavía no tiene orden de evacuación. El país combate entre 30 y 40 incendios diarios y miles de bomberos completaron una quinta noche de trabajo. Nueve resultaron heridos el domingo, elevando a 84 el total de voluntarios lesionados desde el inicio de la emergencia. Desde comienzos de año, el fuego ha afectado 115 mil hectáreas.