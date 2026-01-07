Curso gratuito sobre cine latinoamericano

Inicio: 24 de marzo.

Más información AQUÍ.

La producción cinematográfica en América Latina constituye un campo fértil para el análisis cultural, artístico y social. En esa línea, el curso Perspectivas del cine latinoamericano, impartido por UAbierta en colaboración con la Cineteca de la Universidad de Chile, invita a revisar cómo las películas de la región han construido identidades, representado comunidades y dialogado con los procesos históricos del continente.

Desde un enfoque transdisciplinar, el programa aborda la articulación del lenguaje audiovisual y sus significados culturales, teniendo por objetivo entregar herramientas para comprender cultural y estéticamente los procesos de creación audiovisual en América Latina durante el siglo XX.

“La convicción de la Universidad de Chile por situar la producción de saberes como motor del desarrollo social y cultural permite abordar desafíos como la generación de cursos gratuitos donde toda persona puede acceder, permitiendo con esto contribuir en una reflexión entre comunidad, identidad e imagen que hoy se hace más fundamental”, expresa Luis Horta, académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile y profesor encargado de este curso.

Figuras como Carlos Gardel, Libertad Lamarque o Cantinflas son protagonistas en este curso, así como también lo son los cineastas Luis Buñuel, Sergio Bravo, Jorge Sanjinés, Fernando Birri y Pedro Chaskel, entre otros, y películas como El Húsar de la Muerte, el Chacal de Nahueltoro y Agarrando Pueblo, que marcaron el cine del siglo XX.

Este curso contiene cuatro módulos de contenidos, cada uno de ellos con dos videoclases, material obligatorio y complementarios y entrevistas para profundizar en los contenidos. Los entrevistados son destacados académicos y académicas dedicados al cine y los estudios culturales: Eduardo Santa Cruz, María Eugenia Domínguez y Catalina Donoso de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Isabel Jara de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y José Miguel Ortega de la Universidad de O’Higgins.

El programa está orientado para todo público, sin requisitos previos, se desarrolla de manera asincrónica y contempla 27 horas de trabajo. El acceso es completamente gratuito, mientras que la certificación es opcional y requiere de la aprobación de todos los módulos de contenidos y un pago de $15.000 pesos chilenos o $17 USD.

Perspectivas del cine latinoamericano, que inicia el 24 de marzo de 2026 y cuyas inscripciones ya están abiertas, constituye una invitación a reencontrarse con la diversidad del cine latinoamericano, revisitar sus imaginarios y comprender cómo nuestras sociedades han sido narradas, discutidas y reinventadas a través de la imagen en movimiento.