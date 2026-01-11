Obra de teatro en “Letras escénicas” en Coyhaique

Teatro Austral, Los Mañios 816, Coyhaique.

Sábado 17 de enero – 19:30 horas.

En la región de Aysén se está desarrollando el proyecto Escena Testimonial – Letras Escénicas, un proyecto que apuesta por fortalecer la dramaturgia en zonas extremas de Chile, poniendo en valor la escritura y la creación escénica nacida desde el territorio austral.

La iniciativa gestionada por la Agrupación Cultural y Social Casa del Arte, se desarrolla en Teatro Austral, la única sala de teatro autogestionada de la región, y cuenta con la dirección de Rosa Ramírez, actriz emblemática del teatro chileno, cofundadora del Gran Circo Teatro y figura histórica de La Negra Ester.

El proyecto reúne a escritoras y escritores locales junto a intérpretes del territorio en un proceso colectivo de transformación de textos literarios en un montaje teatral de tres actos.

La obra aborda temáticas como la marginalidad y disidencias sexuales, la historia detrás de la vida de la “Mujer Metralleta” y una historia de amor con segundas oportunidades ambientada a orillas del fiordo de Puyuhuapi.

“Trabajar dramaturgia en Aysén es escuchar profundamente el territorio. Aquí no se trata de traer teatro desde afuera, sino de acompañar procesos creativos que ya existen y darles forma escénica con respeto y oficio”, señala Rosa Ramírez.

El estreno se realizará el 17 de enero de 2026, a las 19:30 horas, en Teatro Austral, con una función gratuita y abierta a la comunidad, financiada por el Gobierno Regional de Aysén – FNDR 2025. La iniciativa busca acercar el teatro a los barrios y fortalecer la creación artística en los territorios más australes del país.