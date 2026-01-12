“Utopías Demodé” en Teatro Ictus

Teatro Ictus, Merced 349, Metro Bellas Artes.

Miércoles 14 de enero – 20:00 horas.

Entradas disponibles en Ticketplus.

Ártica y las Magnéticas es un colectivo interdisciplinario con 14 años de trayectoria, que vincula la música con la experiencia teatral, en donde cada performance transita por diversos lenguajes escénicos y musicales al punto que es imposible definir si es un concierto o una obra de teatro.

Hace ocho años estrenan la obra “Utopías Demodé”, que surge del trabajo colaborativo entre la compañía y el “Núcleo Milenio Modelos de Crisis”, donde profundizaron en la forma estética de las crisis sociales a través del lenguaje distintivo del colectivo. La puesta en escena, a modo de collage surrealista, reúne múltiples lenguajes y categorías estéticas que examinan el surgimiento de movimientos fascistas que utilizan las crisis como herramientas para normalizar sus ideologías.

Muy pronto, Ártica y las Magnéticas llega a la Sala la Comedia para debutar con el lanzamiento de su primer disco “Utopías Demodé” en formato concierto y específicamente la celebración de su último single “La Escena Fijada”. Además, lo más destacado de esta presentación es la incorporación de un trío de cuerdas, que brindará una dimensión completamente sensible, diseñada para enriquecer la sonoridad de las piezas.

En la línea anterior, el director y compositor de la puesta, Martín de la Parra, agrega que “Utopías Demodé en concierto es una presentación única, en la que ofreceremos una preescucha exclusiva de los arreglos y composiciones desarrollados para el nuevo EP del colectivo transdisciplinario Ártica y Las Magnéticas, que será lanzado próximamente. En esta ocasión, la performance se enfocará más en la música que en el teatro, interpretando las composiciones de la obra”.

El elenco de este emocionante evento está compuesto Nicole Vial, Florencia Contreras, Aylin Córdova, Valentina Soto Lambert, Dante Sena, Daniela Quintana, Daniella Rivera, Patricio Riquelme, Francisco Moreira y Martín de la Parra,

Por último, esta presentación es una fusión de diversos géneros musicales que se entrelazan para explorar el lenguaje teatral y plantear interrogantes sobre la estética de las crisis sociales, que hoy son fundamentales de reflexionar en tiempos de incertidumbre. “Para nosotros, estar en ICTUS es como encontrar una trinchera teatral frente a los procesos sociales que vivimos. En el contexto actual, donde el teatro se convierte en un importante espacio de resistencia, Teatro ICTUS representa la capacidad de sobreponerse a los caóticos escenarios políticos, especialmente en un momento crítico marcado por el avance de la ultraderecha”, comenta Martín.

Ficha Artística:

Voces: Nicole Vial, Florencia Contreras, Aylin Córdova, Valentina Soto Lambert.

Bajo y Jefatura Técnica: Dante Sena

Batería: Daniela Quintana

Cuerdas: Daniella Rivera, Patricio Riquelme, Francisco Moreira

Dirección, composición, textos y teclados: Martín de la Parra

Iluminación: Gonzalo Salvador Velozo

Sonido: Emanuel Irarrázaval