Antonia Zegers y “La Misteriosa Mirada del Flamenco” obtienen nominaciones a los Premios Goya 2026

Se suman dos nominaciones chilenas en la edición número 40 de los Premios Goya 2026. La actriz Antonia Zegers fue nominada a Mejor Actriz Protagónica por su papel en Los Tortuga, mientras que la cinta La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes, competirá en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

Las nominaciones fueron anunciadas este martes por la Academia de Cine de España. Entre ellas destaca la ópera prima de Céspedes, que ha tenido un amplio recorrido internacional y que fue premiada en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes, donde obtuvo el máximo galardón de esa competencia.

Ambientada en un pueblo minero del norte de Chile durante la década de 1980, La misteriosa mirada del flamenco propone un relato con elementos de western y una estética marcada por lo simbólico y lo mágico. En la categoría de Mejor Película Iberoamericana competirá con Belén (Argentina), Manas (Brasil), Un poeta (Colombia) y La piel del agua (Costa Rica).

Desde la Academia de Cine de Chile valoraron la nominación como una nueva señal del posicionamiento del cine nacional en el extranjero. “Una vez más el cine chileno es reconocido en los Premios Goya y esto confirma su relevancia en el contexto internacional”, señaló su presidente, Gabriel Díaz.

En paralelo, Antonia Zegers entra en la carrera por el Goya a Mejor Actriz Protagónica por su interpretación en la cinta Los Tortuga, dirigida por la cineasta española Belén Funes. Se trata del primer protagónico internacional de la actriz chilena, en una película que fue reconocida en el Festival de Málaga con premios a Mejor Dirección, Mejor Guión y un galardón especial del jurado.

En la cinta, Zegers interpreta a Delia, una mujer chilena que enfrenta el duelo por la muerte de su esposo andaluz mientras intenta reconstruir su vida junto a su hija en España. La historia aborda temas como la migración, la maternidad, el desarraigo y el dolor desde una mirada íntima y contenida.

“Delia es una mujer que amó profundamente y no acepta que su esposo se haya ido. Su muerte cambia todo”, señaló la actriz, quien también destacó el trabajo emocional del proceso creativo. “Fue un recorrido muy profundo, de explorar vínculos, silencios y texturas. Cada escena representa un viaje distinto”, agregó.

La 40ª edición del certamen se realizará el próximo 28 de febrero y reunirá a las producciones y figuras más destacadas del cine iberoamericano, en una instancia clave para la proyección internacional de la industria audiovisual regional.