VÓRTICE abre convocatoria para residencia experimental de cine contemporáneo en Valle de Colliguay

El Laboratorio Experimental para el Cine Contemporáneo VÓRTICE lanzó su convocatoria 2026 bajo el lema “El cine es también un territorio”. La invitación está dirigida a realizadores audiovisuales y artistas visuales con obras en proceso, quienes podrán postular a becas para participar de una residencia intensiva de exploración de herramientas experimentales, creación, investigación y acompañamiento de obra. Esta se desarrollará del 9 al 17 de febrero de 2026 en el Valle de Colliguay, comuna de Quilpué, Región de Valparaíso.



VÓRTICE es una residencia colectiva presencial que, desde 2014, busca proponer una experiencia de inmersión donde lo cotidiano y lo creativo se entrelazan con el cine experimental. El proyecto, impulsado por INVE Plataforma y financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, busca reunir durante nueve días a 20 participantes este verano, en una residencia de aprendizaje horizontal, basada en el conocimiento circular, el cuidado mutuo y la experimentación material con la imagen y el sonido.



Dirigido a obras en preproducción, rodaje o postproducción, el laboratorio propone un proceso de acompañamiento a través de talleres, tutorías individuales, visionados colectivos y mesas de reflexión. En su versión 2026, los residentes participarán en el programa “El cine es también un territorio”, que aborda el cine experimental desde el sonido, la materialidad fílmica, la rotoscopía y la producción cinematográfica de la mano de cuatro cineastas latinoamericanas.

La sonidista y cineasta colombiana Mercedes Gaviria, realizará el taller “Imágenes obedientes al poder narrativo del sonido”, donde la escucha será una herramienta central de la escritura cinematográfica, entendiendo el sonido como una fuerza que expande las posibilidades narrativas. Mientras tanto, en “Microscopía fílmica de la baba del espectro”, la artista intermedial mexicana Marcela Cuevas invita a desarrollar escaletas experimentales a partir de la terapia fílmica interespecie y el concepto de duelo, explorando dimensiones como la espectralidad, la afectividad y la reparación creativa.

Por su parte, la cineasta chilena Fanny Leiva Torres, en “Por un cine hecho a mano: animación con rotoscopía análoga”, trabajará la manipulación artesanal de los fotogramas como una vía para aproximarse a la textura del cine y a los cuerpos que habitan la imagen-movimiento. Finalmente, “Romance y capital: poética de la producción cinematográfica”, estará a cargo de la directora audiovisual chilena Carolina Moscoso, quien junto a la escritora y poeta chilena Begoña Ugalde, entrelazará el cine con la poesía.

El laboratorio cuenta con becas disponibles e incluye transporte ida y vuelta desde Valparaíso, alojamiento rural compartido y alimentación completa durante la estadía. La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, residentes o no en Chile, que manejen castellano y cuenten con experiencia comprobable en el campo de la imagen en movimiento. Las postulaciones estarán abiertas hasta el jueves 22 de enero de 2026, a las 15:00 horas, a través del formulario disponible en INVE.CL y el instagram @inveplataforma.