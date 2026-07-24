ClicAM: test de drogas provoca salida de subsecretario y abre crisis en Hacienda

Test de drogas provoca salida del subsecretario de Hacienda

El Presidente José Antonio Kast removió al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que la primera muestra de un examen realizado en junio arrojara un resultado positivo. La contramuestra continúa pendiente. Rodríguez negó consumir drogas, anunció nuevos análisis y aseguró que ejercerá acciones para esclarecer lo ocurrido. La Moneda informó inicialmente que había presentado su renuncia, pero después confirmó que fue apartado. Tomás Bunster asumirá como subrogante en medio de la crisis por la megarreforma.

Estados Unidos impone un arancel adicional de 12,5% a Chile

La Administración de Donald Trump aplicará un arancel adicional de 12,5 por ciento a las importaciones provenientes de Chile. Washington justificó la medida por los esfuerzos que considera insuficientes para combatir el trabajo forzoso. El Gobierno chileno rechazó los fundamentos y recalcó que la resolución no identifica productos nacionales fabricados bajo esas condiciones. La autoridad anunció gestiones políticas y técnicas para conseguir exclusiones y proteger los principales sectores exportadores afectados por la nueva sobretasa.

Quiroz suma conflictos por la megarreforma

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, negó que el aplazamiento de la votación de la megarreforma en el Senado constituya un fracaso y aseguró que el proyecto será aprobado después de la semana distrital. También respondió a los alcaldes que cuestionan la fórmula para compensar la reducción de los ingresos municipales: “Si prefieren que no se compense, no se compensa”, afirmó. El Gobierno presentará además un veto para eliminar la norma que pone fin al anatocismo, tras las advertencias del Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero.

Petróleo supera los US$100 y el dólar llega a $945

El petróleo Brent superó los cien dólares por barril ante la escalada militar entre Estados Unidos e Irán y los ataques contra embarcaciones en Medio Oriente. El aumento amenaza con trasladarse al precio de los combustibles y elevar las presiones inflacionarias en Chile. El dólar subió ocho pesos y cerró en 945, su mayor valor desde noviembre del año pasado. Durante la sesión alcanzó un máximo de 949 pesos con 50 centavos. La caída del cobre y las expectativas de tasas elevadas en Estados Unidos también debilitaron al peso chileno.

Daños del temporal superan los US$700 millones

Los daños causados por el temporal en infraestructura, viviendas y actividades productivas superarían los 725 millones de dólares, según una estimación de la consultora Colliers basada en información pública. El balance de Senapred registra 13 personas fallecidas, cerca de 29 mil viviendas afectadas y aproximadamente 65 mil personas damnificadas, lesionadas, albergadas o aisladas. Las mayores pérdidas se concentran en caminos, redes eléctricas, servicios básicos y viviendas. También existen daños importantes en la agricultura, el comercio, el turismo y la minería.

Bachelet debuta en debate por la Secretaría General de la ONU

Michelle Bachelet participó en el primer debate conjunto de los seis candidatos a suceder a António Guterres como secretario general de Naciones Unidas. La expresidenta defendió la diplomacia preventiva, la mediación frente a los conflictos y la independencia de quien dirija el organismo. También afirmó que resistió presiones de distintos países cuando encabezó la oficina de Derechos Humanos. Su candidatura cuenta con el patrocinio de Brasil y México, después de que el Gobierno de José Antonio Kast retirara el respaldo que había entregado la administración anterior.

Fiscalía apelará a nueva cautelar de Manuel Monsalve

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago reemplazó el arresto domiciliario total de Manuel Monsalve por arresto domiciliario nocturno. El exsubsecretario podrá salir durante el día, pero deberá permanecer en su vivienda entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Monsalve está imputado por violación y abuso sexual contra una subalterna. La Fiscalía Centro Norte anunció que apelará para revertir la resolución y solicita una pena de 14 años de presidio. La defensa destacó el tiempo que lleva privado de libertad y su colaboración con la investigación.

Formalizarán a funcionarios de Conaf por el megaincendio

La Fiscalía formalizará a dos funcionarios de la Corporación Nacional Forestal por la falta de activación oportuna de la alerta de evacuación durante el megaincendio de febrero del 2024. El Ministerio Público sostiene que contaban con información suficiente sobre la dirección y el avance del fuego, pero no solicitaron a tiempo el envío del mensaje SAE. La nueva arista busca determinar eventuales responsabilidades institucionales en una tragedia que dejó 138 personas fallecidas, miles de damnificados y extensas zonas destruidas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.