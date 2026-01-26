Lanzamiento fotolibro “Sandy, la Marilyn del Puerto” de Loreto Vergara Gálvez

Viernes 30 de enero a las 18:30 horas

En el Centro Cultural Estación Mapocho

El viernes 30 de enero a las 18:30 horas, el fotolibro “Sandy, la Marilyn del Puerto”, de la fotógrafa Loreto Vergara Gálvez, llegará al Centro Cultural Estación Mapocho con una presentación abierta al público que marca su lanzamiento en Santiago.

El libro es el resultado de más de cinco años de investigación y creación fotográfica, y se construye a partir de la vida de Sandy, conocida décadas atrás como Marilyn, figura emblemática de la bohemia del puerto de San Antonio.

El proyecto aborda temáticas vinculadas a la memoria, cuerpo y territorio desde una perspectiva documental e intimista: el cuerpo como archivo, las tensiones entre visibilidad, estigma y resistencia, permiten reflexionar sobre las identidades situadas en los márgenes de la sociedad.

A través del cruce entre fotografía contemporánea, archivos personales y memoria oral, la obra contribuye a la recuperación de memorias habitualmente excluidas de los relatos oficiales.

Previo a su publicación como fotolibro, el proyecto itineró como exposición fotográfica bajo el mismo nombre durante 2021 y 2022 por diversas ciudades del país como San Antonio, Puerto Montt, Ovalle, Santiago (Estación Mapocho) y Valparaíso, entre otras. Esta etapa permitió visibilizar esta propuesta que integraba fotografía, material de archivo y un registro audiovisual actual de la protagonista, generando un vínculo significativo con distintos públicos.

Hoy, el formato editorial profundiza las posibilidades narrativas y la dimensión material del proyecto; se configura como un dispositivo de contemplación donde la imagen -mayoritariamente análoga-, junto al archivo y la temporalidad dialogan de manera constante, posibilitando nuevas capas de comprensión ampliada del relato.

Previamente lanzado en San Antonio, la presentación en el Centro Cultural Estación Mapocho reinscribe el proyecto en este espacio que acogió su etapa expositiva en 2022, conectando sus distintos momentos de circulación.

En esta presentación se compartirá una conversación en torno al proceso de creación del libro, sus imágenes y relatos, junto a la autora Loreto Vergara, el editor Mauricio Toro Goya y el Colectivo y Archivo Vivo de las Memorias Trans Travestis y de la Prostitución en el Puerto de San Antonio, Patitas con Bulla.