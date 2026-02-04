Carmen Prieto y Mario Rojas con boleros y tangos en Bar Liguria

Bar Liguria, Merced 298, Metro Bellas Artes.

Jueves 5 de febrero – 20:00 horas.

Entradas AQUÍ.

“Bolero, Tango, Bar” es un concierto encabezado por los destacados artistas nacionales Carmen Prieto y Mario Rojas, quienes ofrecerán un espectáculo dinámico y un juego conversacional, ameno y profundo, en torno a dos poderosos géneros musicales interpretados con maestría y sensibilidad.

Será una “noche mágica de conjunción entre el arrabal del tango, la romántica presencia del bolero y la profundidad del canto urbano: alquimia perfecta para el disfrute”, señala Rojas.

“Bolero, Tango, Bar” se proyecta como un mano a mano entre estos géneros fundamentales de la pasión y el romance latinoamericano, en los reconocidos y aplaudidos estilos de Carmen Prieto y Mario Rojas, junto a la presencia de los jóvenes músicos: Tito Cerda (guitarra) y Felipe Chávez (bandoneón).

“El jueves 5 de febrero nos volveremos a presentar, junto al gran Mario Rojas, en este concierto que hace unos años titulamos ‘Bolero Tango, Bar’, precisamente porque amamos el bolero y el tango, porque amamos la noche y sus misterios, y hacemos con nuestros cantos un puente de comunicación con el público, es que hemos querido retomar el formato y sumar a Tito Cerda, en guitarra y arreglos; músico versátil y sensible, conocedor de varios estilos que sabe profundizar en su maravillosa guitarra tanguera y bolerista, zambera, flamenca y latinoamericana. Hemos sumado también el sonido fundamental del Bandoneón, –de ese aliento porteño y de la melancolía característica del tango–, por lo que desde Valparaíso nos acompañará, Felipe Chávez, excelente bandoneonista que ha significado un bello aporte en esta nueva etapa”, declara Prieto.

Con una trayectoria como cantante y actriz, Carmen Prieto es reconocida por sus interpretaciones notables, intensas y expresivas del bolero y el tango; géneros que aborda con rigor y una fuerte impronta escénica. A lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos, nacionales e internacionales, donde su voz y presencia dialogan con la tradición y la reinterpretación contemporánea.

Por su parte, Mario Rojas, destacado compositor, cantante y guitarrista chileno, fusiona la tradición con ritmos y temáticas emparentadas con el jazz, el swing, la cueca, el tango y el blues. Su trayectoria, como cantautor y escritor, ha sido clave en la difusión y valorización de la música popular chilena, especialmente de la cueca y sus variantes urbanas.

“Bolero, Tango Bar” rememorará la bohemia de las urbes iberoamericanas, a través de un repertorio que recorre clásicos del bolero y el tango como “Sur”, “Contigo en la distancia”, “Naranjo en flor”, “Flor de lino”, “Los mareados”, entre otros temas.