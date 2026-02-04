Convocatoria de SACO a residencia arte y astronomía junto a ESO Chile

Postulaciones abiertas hasta el 27 de marzo.

Más información AQUÍ.

La Corporación Cultural SACO, en colaboración con ESO Chile, invita a artistas nacionales a postular a la residencia Observatorio ISLA, un espacio de creación e investigación en torno a astronomía que se desarrollará en noviembre de 2026 en la ciudad de Antofagasta.

Durante este periodo, los artistas seleccionados llevarán a cabo un proyecto de investigación vinculado a la astronomía, en diálogo con especialistas del área, además de desarrollar actividades pedagógicas orientadas a generar espacios de reflexión y conversación con la comunidad.

Quienes resulten seleccionados tendrán, además, la posibilidad de exhibir sus trabajos en la Bienal SACO de 2027, que por primera vez contará con una de sus sedes en Taltal.

Esta iniciativa se enmarca en el Concurso Regional 2025 del Comité Mixto ESO–Gobierno de Chile, impulsado y financiado por ESO, con el apoyo del Gobierno de Chile y de los Gobiernos Regionales de Antofagasta y Coquimbo. El proyecto presentado por SACO fue una de las 14 iniciativas seleccionadas, destacando su aporte a la conexión entre la ciencia y el desarrollo local.

El llamado está dirigido a artistas visuales de nacionalidad chilena o que residan de manera permanente en el país, sin límite de edad, formación académica ni situación laboral. Las propuestas deberán vincular el arte con la astronomía y el territorio del norte de Chile, y serán evaluadas considerando la solidez y pertinencia conceptual del proyecto. Asimismo, los artistas seleccionados deberán realizar un taller y una charla pública al final de su residencia, a modo de retribución con la comunidad local.

“Valoramos enormemente la existencia de esta convocatoria, ya que, a través de la alianza entre ESO y el Gobierno de Chile, se hace posible plantear y concretar propuestas que transforman esta área científica en un campo de conocimiento accesible para todos”, señala Dagmara Wyskiel, directora de SACO, quien además destacó el compromiso de la corporación por derribar las barreras entre el arte y la ciencia, promoviendo residencias que articulen cruces interdisciplinarios.

“Estamos profundamente agradecidos de los científicos y científicas de diversos campos que han abierto sus espacios y conocimientos para que los artistas puedan inspirarse, comprender y generar obras que dialoguen entre ambos mundos. La astronomía, en particular, ocupa un lugar fundamental, considerando el enorme aporte de Chile, especialmente de las regiones de Antofagasta y Coquimbo, a la divulgación y la investigación astronómica a nivel mundial”, agrega Dagmara.

Durante todo el proceso, los artistas contarán con la asesoría de especialistas e instituciones vinculadas al ámbito astronómico, el acompañamiento del equipo de SACO y la curatoría de Ignacio Szmulewicz, quien los apoyará antes, durante y posterior a la residencia, para dar con un proyecto de alta calidad para ser exhibido en la Bienal SACO1.3.

SACO cuenta con el financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, PAOCC, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además del Gobierno Regional de Antofagasta.