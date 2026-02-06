Marcela Parra en Barrio Yungay

La Casa Rota, Sotomayor 643, Barrio Yungay.

14 de marzo.

Marcela Parra presenta oficialmente Neceser, su tercer disco de estudio. Más que una simple colección de canciones, se trata de un proyecto interdisciplinario que funciona como un estuche sonoro dedicado a ocho mujeres fundamentales de las artes visuales, abarcando un arco histórico de quinientos años. Laura Rodig, Remedios Varo, Semiha Berksoy y Artemisia Gentileschi son algunas de las artistas que inspiran este recorrido musical y poético.

El álbum, compuesto por ocho temas, es el resultado de un profundo proceso de investigación y creación en el que cada canción dialoga con la obra y el legado de una artista visual.

El disco explora géneros como el indie pop, electro pop, nu-disco y dream pop, con letras oníricas que se expresan a través del canto y el spoken word, enriquecidas con matices ambient, pinceladas de trip hop y hithats trap.

“Este disco nace de mi amor por la música dance y por la riqueza de su historia, un vínculo que sentía que no se había reflejado lo suficiente en mis publicaciones anteriores. Quise dialogar con distintos ritmos que invitan al movimiento, apurar el tempo, pero manteniendo una continuidad con mis trabajos previos a través de un rango que también incorpora momentos más lentos de introspección. El concepto del álbum involucra a mujeres de la historia del arte, y participan también artistas actuales y realizadoras audiovisuales en los videos, reconociendo la creación como un proceso siempre colectivo y que al hablar de otras personas en el fondo hablamos de nuestra propia biografía”, señala Marcela Parra.

Neceser fue precedido por los singles “Las Patas del Mundo”, inspirado en la pintora y cantante de ópera turca Semiha Berksoy, y “Laralaura”, dedicado a la multifacética creadora chilena Laura Rodig. Ambos temas estuvieron acompañados de videoclips realizados por artistas chilenas —Ninfa María, Laura González y Bárbara Arsenia—, reforzando el carácter colaborativo y visual del proyecto.

Neceser se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, mientras que el concierto oficial de presentación tendrá lugar el 14 de marzo en La Casa Rota del Barrio Yungay, donde Marcela Parra desplegará en vivo el universo de Neceser con una propuesta escénica que integra poesía, música y visuales.

Sobre Marcela Parra

Marcela Parra es poeta, compositora, intérprete y Doctora en Creatividad Aplicada. En el ámbito musical ha publicado los discos “El sonido no coincide con la imagen” (2019) y “Astronautas en la playa” (2015), además de colaboraciones con artistas de la escena indie y beat maker chilena, como el disco instrumental “Poetas de Chile” y que fue la banda sonora de una serie de documentales de poetas que salió por Discos PM en 2024. Como poeta, cuenta con varias publicaciones premiadas y ha sido antologada en importantes proyectos internacionales. Su trabajo se caracteriza por la fusión de lenguajes artísticos y la exploración de narrativas sonoras que dialogan con otras disciplinas. Desde 2024 forma parte de la organización del Festival de Poesía y Música PM.