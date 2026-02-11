Festival de la Ballena en Chañaral de Aceituno

Camping comunitario, Chañaral de Aceituno, Región de Atacama.

19 de febrero.

En el marco del Día Internacional de la Ballena el 19 de febrero, la comunidad de Chañaral de Aceituno será escenario de una nueva edición del Festival de la Ballena, una iniciativa autogestionada que busca poner en valor la biodiversidad marina, la ciencia ciudadana y la cultura local en uno de los territorios más emblemáticos para la conservación marina en Chile.

La actividad es organizada por Balaena, una iniciativa ciudadana inspirada en la conservación de los ecosistemas marinos, con el apoyo de la Junta de Vecinos de Chañaral de Aceituno y el Municipio de Freirina. El festival se realizará el miércoles 19 de febrero desde las 10:00 horas en el camping comunitario, un espacio que la comunidad busca recuperar como punto de encuentro para actividades de ciencia, educación y cultura.

Chañaral de Aceituno se encuentra en un territorio único, colindante con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y la Reserva Marina Isla Chañaral, áreas clave para la conservación de ballenas, aves marinas y otros ecosistemas del norte de Chile.

“Este festival nace desde el amor por el territorio y la convicción de que la ciencia, el arte y la comunidad pueden unirse para proteger el océano. Es una actividad sencilla, sin financiamiento formal, pero con un compromiso profundo por la conservación y la educación ambiental”, señala Marinella Maldonado, organizadora del evento y guardaparques.

Ciencia, cultura y educación ambiental

El Festival de la Ballena contará con la participación de destacados científicos, divulgadores y actores locales, entre ellos:

• Susannah Buchan, oceanógrafa, COP AS Sur-Austral

• Frederick Toro, Recursos Naturales y Medicina Veterinaria, CIANH

• Emilia González y José Pablo Campusano, representantes del programa Pequeños y Pequeñas Guardaparques de Fundación Áreas Protegidas

• Gabriela López, CONAF

• Gonzalo Muñoz García-Huidobro, capitán de avistamiento de ballenas

• Valeria Álvarez, astrónoma

• Diego Becheer Figueroa, PhD (c), experto en genética molecular y microbiología

• Carlos Aguilar

• Escuela de Peces, iniciativa local liderada por Gabriela Rojas

El programa incluye charlas, actividades educativas y espacios de diálogo entre ciencia y comunidad.

Concurso infantil y juvenil de cuentos y acuarela

Como parte central del festival, se realizará el concurso “Inspírate en crear el mejor cuento sobre la ballena fin en la Reserva Marina Isla Chañaral”, con tres categorías:

• 6 a 9 años

• 10 a 14 años • 15 a 18 años

Los cuentos deben ser escritos a mano y se recibirán hasta el 14 de febrero.

Además, habrá una categoría de pintura en acuarela para niñas y niños de 6 a 15 años, guiada por la ilustradora Camila Guaman Nicolodi, con premios en gestión y apoyo de la comunidad local.

Un evento comunitario y autogestionado

El Festival de la Ballena se ha consolidado como una plataforma de alto nivel para la participación ciudadana y divulgación científica sobre estos grandes cetáceos, los cuales son visitantes habituales y la atracción principal. Sin embargo, es una actividad autogestionada y sin financiamiento formal que ha ido creciendo con el tiempo, por lo que se busca más apoyo de empresas y organizaciones para su continuidad.

“Todo lo que se consigue es gracias a la colaboración de personas y organizaciones que creen en este lugar y en la importancia de proteger el océano. Es un evento que queremos que sea sostenible en el tiempo y que crezca con la comunidad”, agregan desde la organización.

La organización invita a instituciones, empresas, científicos, artistas y personas interesadas a sumarse como colaboradores o patrocinadores, aportando recursos, difusión o premios para las actividades educativas.