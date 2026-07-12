[Lo+Leído] Kastasilandia: diputados van a Contraloría y fiscalía por parque de familia presidencial

La investigación de El Mostrador abrió un nuevo flanco para La Moneda. Parlamentarios de oposición anunciaron acciones ante Contraloría y el Ministerio Público para esclarecer eventuales irregularidades, privilegios o conflictos de interés en la tramitación del parque de la familia Kast.

La investigación de El Mostrador sobre la construcción y aprobación ambiental de Parque Zandia motivó anuncios de acciones por parte de diputados de oposición, entre ellas oficios, eventuales denuncias al Ministerio Público y solicitudes para esclarecer la tramitación del proyecto.

sobre la construcción y aprobación ambiental de Parque Zandia motivó anuncios de acciones por parte de diputados de oposición, entre ellas oficios, eventuales denuncias al Ministerio Público y solicitudes para esclarecer la tramitación del proyecto. El diputado Francisco Crisóstomo (PS) anunció que oficiará a la Contraloría General de la República y remitirá antecedentes al Ministerio Público para que investigue una eventual existencia de delitos, incluidos posibles hechos de corrupción o tráfico de influencias.

La diputada Marisela Santibáñez (Ind.-PC) cuestionó las contradicciones que, a su juicio, existen entre el discurso público del Presidente José Antonio Kast y los antecedentes expuestos en la investigación, además de referirse al nombramiento de Arturo Farías como director del SEA.

El diputado Ignacio Achurra (FA) informó que ofició al Servicio de Evaluación Ambiental y a la Dirección del Trabajo para conocer la cronología y los antecedentes del reportaje, y señaló que esperará las respuestas oficiales antes de emitir un juicio definitivo.

El diputado Jaime Bassa (FA) anunció que también oficiará a los organismos competentes para reunir antecedentes administrativos y verificar que el procedimiento se haya ajustado a la legislación vigente. Sigue leyendo en El Mostrador