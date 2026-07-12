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[Lo+Leído] Kastasilandia: diputados van a Contraloría y fiscalía por parque de familia presidencial
La investigación de El Mostrador abrió un nuevo flanco para La Moneda. Parlamentarios de oposición anunciaron acciones ante Contraloría y el Ministerio Público para esclarecer eventuales irregularidades, privilegios o conflictos de interés en la tramitación del parque de la familia Kast.
- La investigación de El Mostrador sobre la construcción y aprobación ambiental de Parque Zandia motivó anuncios de acciones por parte de diputados de oposición, entre ellas oficios, eventuales denuncias al Ministerio Público y solicitudes para esclarecer la tramitación del proyecto.
- El diputado Francisco Crisóstomo (PS) anunció que oficiará a la Contraloría General de la República y remitirá antecedentes al Ministerio Público para que investigue una eventual existencia de delitos, incluidos posibles hechos de corrupción o tráfico de influencias.
- La diputada Marisela Santibáñez (Ind.-PC) cuestionó las contradicciones que, a su juicio, existen entre el discurso público del Presidente José Antonio Kast y los antecedentes expuestos en la investigación, además de referirse al nombramiento de Arturo Farías como director del SEA.
- El diputado Ignacio Achurra (FA) informó que ofició al Servicio de Evaluación Ambiental y a la Dirección del Trabajo para conocer la cronología y los antecedentes del reportaje, y señaló que esperará las respuestas oficiales antes de emitir un juicio definitivo.
- El diputado Jaime Bassa (FA) anunció que también oficiará a los organismos competentes para reunir antecedentes administrativos y verificar que el procedimiento se haya ajustado a la legislación vigente.