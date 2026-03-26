Escritora argentina Paula Winkler en Chile

13 al 16 de abril.

La Fundación Casa Bukowski Internacional, junto al poeta y editor chileno Ivo Maldonado presentará, desde el 13 hasta el 16 de abril inclusive, la cuarta edición del Festival “Poesía & Vino (Wine and Poetry)”.

Paula Winkler, ensayista, narradora, poeta y jurista argentina, estará presente el día de la inauguración acompañando la “Antología Panhispánica de Poesía” de la Fundación, en la que participaron, además de Winkler, 48 poetas de prestigio chilenos, uruguayos, mexicanos, costarricenses, colombianos, nicaragüenses, ecuatorianos, españoles, argentinos, puertorriqueños, bolivianos, peruanos y una poeta por Indonesia.

El acto se realizará en el Centro Cultural del Posgrado de la Universidad de Talca, en Providencia, Santiago.

Asimismo, el 14 de abril Paula Winkler ha de ofrecer al público la edición impresa de su último ensayo “Un giro hacia la sensatez”. Sobre hermenéutica para la vida cotidiana y filosofía aplicada, el libro contará con los comentarios del mencionado Ivo Maldonado y del poeta, narrador y filólogo español Matías Escalera Cordero.

El espacio elegido en esta oportunidad será en Sewell, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, icónico lugar a 2200 m de altura en la Cordilla de Los Andes, que articula el texto de Winkler y una suerte de épica imprescindible para que los humanos podamos convivir en tiempos difíciles y convulsionados, recuperando significantes.