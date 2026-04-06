Escritor español Andrés Barba en Chile

Librería Ulises Lastarria, José Victorino Lastarria 70, Metro UC

Miércoles 8 de abril – 19:00 horas.

Andrés Barba presenta Auge y caída del conejo Bam y conversará con la escritora Alejandra Moffat.

Auge y caída del conejo Bam está protagonizada por un conejo y los miembros de su madriguera. Enmarcada en la tradición de La colina de Watership o Rebelión en la granja, esta novela conmovedora y sin moralismos desprende una fuerte carga política y explora la vida en comunidad y sus complejidades.

Una fábula sobre la manipulación social, sobre ideales y mentiras, sobre el miedo y la violencia.