Encuentro de ilustración “Lanzallamas” en Arica

Centro Cultural Junta de Adelanto, ex Casino Arica, Av. General Velásquez 955, Arica.

10 y 11 de abril.

Para conocer más en detalle las actividades pueden seguir sus redes sociales en Instagram y Facebook: @lanzallamasarica.

Gratis.

Con una programación que combina charlas, talleres, conversatorios y actividades abiertas a la comunidad, LANZALLAMAS: Encuentro de Ilustración 2026 se prepara para encender la escena creativa en Arica los días 10 y 11 de abril en el Centro Cultural Junta de Adelanto (ex Casino Arica), consolidándose como un espacio clave para el desarrollo de la ilustración en la región.

La programación contempla una amplia variedad de actividades, entre ellas exposiciones de obras originales, charlas magistrales, talleres prácticos, mesas de conversación, revisión de portafolios, concursos y una feria de ilustración que reunirá a artistas y proyectos editoriales independientes.

Entre los invitados nacionales destacan reconocidos ilustradores como Carlos Herrera, especializado en fantasía heroica y parte del universo de Mitos y Leyendas; Guillermo Galindo – Malaimagen, referente del humor político y gráfico en Chile; Gonzalo Ordóñez – Genzoman, con trayectoria internacional en la industria del entretenimiento; Jade González, historietista con una sólida carrera en Chile y el extranjero. A ellos se suman Natalia Silva – Nati Chuleta ilustradora, escritora y cantante con amplia presencia en redes; Eduardo Andino -Andinoise, cuyo trabajo destaca por su humor irreverente; y Ignacio Maldini -Dr. Maldini, actor, director y creador de contenido.

LANZALLAMAS 2026 es una actividad gratuita y abierta a todo público que tendrá horario continuado de 10:00 de la mañana hasta las 20:00 horas ambos días, que busca fortalecer el ecosistema de la ilustración en la región mientras promueve espacios de aprendizaje y encuentro entre artistas y comunidad.

PROGRAMACIÓN

VIERNES 10 DE ABRIL

10:00 – Taller de narrativa “¿CÓMO EMPEZAMOS EL PODCAST LOREM IPSUM?” Charla: Dr. Maldini y Nati Chuleta · 60 min

11:15 – PRESENTACIÓN MESA DE DIBUJO Presenta: Víctor García · 15 min

11:30 – DISEÑO DE PERSONAJES PARA VIDEOJUEGOS: DE ARICA AL MUNDO Conversatorio: Genzoman · 60 min

12:45 – LANZAMIENTO: “MONSTRUVILLA: PINTACUENTOS DE TERROR” Presenta: Andrea Palacios · 15 min

15:45 – CÓMICS POR ENCARGO: TRABAJANDO PARA EL EXTRANJERO CHARLA magistral: Jade González · 60 min

18:00 – Inauguración y Mesa redonda: ¿SE PUEDE VIVIR DE LA ILUSTRACIÓN? Participan: Nati Chuleta, Genzoman, Malaimagen

19:30 – Música en vivo EINGELL BALTRA

SÁBADO 11 DE ABRIL

11:00 – SAN PICOLÁS: “PUBLICAR SIN PERMISO” Conversatorio: Eduardo Andino · 30 min

12:00 – Concursos

15:30 – ¿CÓMO ENCONTRAR UN ESTILO PROPIO? Mesa redonda: Jade González, Carlos Herrera, Genzoman · 75 min

17:00 – Presentación musical: AULA SILENTE Alex Rivero · 20 min

17:30 – “ASÍ HICE UNA NOVELA GRÁFICA Y SE TRANSFORMÓ EN PELÍCULA 💛” Charla: Nati Chuleta · 60 min

18:45 – “Humor gráfico del siglo 21” Charla Malaimagen · 60 min

20:00 – Ceremonia de clausura: Premiación Concurso Chinchorro Marka y Presentación musical del Orfeón Municipal

La iniciativa organizada por Tetrápodo, es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Arica, La Mesa de Dibujo de Arica, las carreras de Diseño y Multimedia de la Universidad de Tarapacá y Diseño Gráfico de INACAP, Hotel Antay, la Corporación Costa Chinchorro, LudiPacha, Papa John’s, Chinchorro Marka, entre otras organizaciones y actores locales.