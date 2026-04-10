Inauguración de la exposición “Síntesis” en Talca Camino La Viña 4357, Talca.

Inauguración: sábado 11 de abril – 11:00 horas.

Hasta el 11 ese mayo.

Luego de una trayectoria iniciada en Chile en 2008 y de recorrer con su obra Buenos Aires, Sao Paulo, Miami, Nueva York y París, el escultor Andrés Becker Gana (Santiago, 1974) llega a Talca para exhibir su muestra “Síntesis” en Galería “Wall”.

A fines de 2025, fue invitado a participar en el VII Salón de Escultura Contemporánea -como único representante nacional- y obtuvo el Segundo Premio en el Palacio del Centro Naval de Buenos Aires, entre Uruguay, Brasil y Argentina.

Síntesis es su sexta muestra individual que habla del desarrollo de un concepto lineal: un “arte progresivo” que da vida a una idea y que termina en algo diferente, a la manera de la música progresiva.

Esta visión se inspira en lo sintético, en base a la creación de un lenguaje propio que se expresa mediante una técnica que combina diversos elementos, materiales y texturas.

“Mi estilo tiene que ver con la definición del arte: investigar, experimentar. Busco una nueva lectura en la escultura, a través de la saturación y experimentación con la forma”.

Esta exposición reúne una selección de algunas de las grandes búsquedas que lo motivan: sus series “Mundo Marino”, “Poliritmos” y “Fractales”.

De su imaginario brotan árboles de fuego, movimientos orgánicos, barcos, cubos y sus combinaciones, como “Barco en llamas”, el cubo “Permutación musical” o “Puente Fractal”.

En este universo, sus búsquedas han ido evolucionando con el tiempo:

Mundo Marino revela una mirada personal al mar, a nuestro país y nuestra identidad nacional, pues ahí se encuentra la energía y el futuro, nuestro alimento del alma.

Reseñas

A propósito de una exhibición individual que realizó en 2013, Ruthie Tucker -directora de Amsterdam Whitney Gallery de Nueva York- recalca: “Andrés Becker expresa la esencia sublime de la relación del hombre con las ilimitadas posibilidades del océano, a través de una relación fenomenal entre los espectadores que las observan y sus creaciones espaciales elaboradas con elegancia”.

La historiadora del arte chilena Sylvia Ready lo considera “un artista dionisíaco que se compromete apasionadamente con aquello que hace. Más que un interés en especular en torno a la forma, sus obras representan la vida, sueños, e inquietudes del hombre. Trabaja soldando y uniendo metales, crea así una estructura formada por una serie de finas varillas, que forman una red aérea y transparente, que constituyen las velas que vemos en varias de sus embarcaciones. El velamen, además de cumplir una función práctica, simboliza el viento. Soldadas una por una, como si se tratara de hilos de metal, impactan por sus dimensiones y transparencia al expandirse y desplazar su forma en el aire y el espacio, dándole ligereza al conjunto y creando diferentes efectos visuales, por la manera como incide la luz y la reflejan. En algunas de sus obras el artista se acerca al hacer del orfebre, logrando en el detalle la delicadeza propia de una filigrana… ¿Esculturas o arquitecturas flotantes?”

Entonces, aparece una nueva perspectiva: la añoranza de los habitantes de la montaña que anhelan el mar. Esta nostalgia se acentúa y ahora se vuelve simbólica: es el barco adentro de una botella, la transparencia que contiene un tesoro lejano y precioso: alguien debe cantarle al mar, para que éste nos deje entrar y en su calma, descansar.

Siguiendo este recorrido creativo, descubre un nuevo ángulo: el viaje y en su travesía personal, lleva en si una pasión que une fuertemente el arte con la música que practica de manera instrumental desde la infancia.

De este modo, reinterpreta un concepto musical: el Poliritmo, que se define como el “uso simultáneo de ritmos, en las voces individuales de una composición” que se manifiesta a través de la expresión geométrica. Al igual que un compositor, arma capas y genera tramas complejas que se entrelazan y sobreponen, utilizando maderas y metales.

Su acuciosa observación deriva en el estudio de los Fractales, a partir de una figura geométrica llamada “Fractal Base”. En el ejercicio de repetir dicha estructura básica en diferentes escalas, surgen nuevas formas. La única manera de encontrar esta coincidencia entre un cubo, un círculo o un fractal, es por medio del diálogo recíproco, es decir, el viaje.

La idea del artista es transmitir la sensación de movimiento en lo inerte, mediante la repetición de patrones aleatorios, copiando el comportamiento de la naturaleza. El proceso consiste en captar un momento de un objeto en transición, como una foto estática o imagen fotográfica de la obra.

“Es una manera de trabajar. Busco explorar el material en sus distintas posibilidades, creando en base a una matriz o módulo que luego nos contará una historia… Me parece que las posibilidades de trabajar en base a un fractal son infinitas, su sorprendente capacidad de generar modelos podría alimentar la arquitectura, la composición musical o cualquier tipo de creación. Incluso, la sola apreciación de la forma -separada de la utilidad-, ya se vuelve sorprendente y me genera la necesidad de plasmarlo en una obra. Tanto en conjunto como individualmente, cada una es en sí misma una exploración particular, una aproximación única desde el mismo principio, hacia un fin múltiple y diverso”.

En la actualidad, da forma a guiones de libros de distintos autores.

En sus obras, utiliza madera o barras de bronce y cañerías de cobre, mediante la técnica de soldadura al estaño y son de diversos formatos.

Trayectoria

Licenciado en Arquitectura de la Universidad Finis Terrae de Santiago, es autodidacta en escultura y aficionado a la música. En Chile, ha exhibido su trabajo de manera individual en el Centro Cívico de la Municipalidad de Lo Barnechea y Galería de Arte La Sala en Santiago, además de muestras colectivas como la feria FAXXI y Art Week en la estación Mapocho, entre otras.

En 2011, recibió una mención de honor en el IV Salón Internacional de Escultura, en el Museo Metropolitano de Buenos Aires y el tercer premio en el concurso “Creación en Cobre” en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Tiene una escultura pública de gran formato en la Plaza Perú de Las Condes y su obra es parte de colecciones privadas, tanto en Chile como en Perú. Ha participado en las Ferias Internacionales de Arte “Olhe Brasil” en Sao Paulo, “Carrousel du Louvre” en París y “Miami River Art Fair” en Miami.