Encuentro Nacional de Gestión Cultural 2026 en Rancagua y Sewell

Rancagua y Sewell.

23 al 25 de abril.

Inscripciones AQUÍ.

Para más información, se invita a visitar el sitio web https://adcultura.cl/ o escribir al correo contacto@adcultura.cl

Entre el 23 y el 25 de abril, agentes culturales del país se reunirán en Rancagua para participar del Encuentro Nacional de Gestión Cultural 2026. La instancia, que se enmarca en el 25° aniversario de la Asociación Gremial de Gestores y Gestoras Culturales de Chile (AdCultura), se realizará bajo el lema “Ecosistemas creativos, interdisciplina y territorios: Chile desde la región de O’Higgins”.

La actividad convoca a profesionales de diversas regiones del país, organizaciones culturales, instituciones públicas y actores del ecosistema creativo, a ser parte de un espacio estratégico para pensar el futuro de la gestión cultural en Chile desde una perspectiva colaborativa, descentralizada y con proyección internacional, donde el diálogo entre patrimonio, comunidad y cultura se vuelve fundamental.

La programación contempla la realización de paneles, charlas, conversatorios, mesas de trabajo, entre otras instancias participativas, orientadas al diálogo entre territorios, disciplinas y experiencias del campo cultural. En estas, se desarrollarán temáticas como el fortalecimiento del trabajo territorial, el acceso a financiamiento, la sostenibilidad de proyectos culturales, la profesionalización del sector y el rol de la cultura en el desarrollo social.

El Encuentro Nacional de Gestión Cultural 2026 es posible gracias a la articulación entre Trenzar Gestión Cultural, AdCultura y la Fundación Sewell, en colaboración con la Universidad de Santiago, la Universidad de La Serena, la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua y Plaz Gestión Cultural. Y cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de la convocatoria pública 2025 para el fomento a la interdisciplinariedad en el ecosistema creativo, en el marco del programa de fomento y desarrollo de ecosistemas creativos.

Invitados internacionales y visita a Sewell

Uno de los hitos principales del encuentro será la participación del invitado internacional Antonio Martinelli, representante de SESC São Paulo. La institución brasileña es reconocida a nivel mundial por su modelo de gestión cultural integral, que articula programación artística, bienestar social, formación y acceso cultural en una escala territorial amplia y sostenida.

Su presencia permitirá abrir un diálogo estratégico sobre modelos de gestión cultural que han logrado consolidar impactos estructurales en sus territorios, aportando una mirada comparada clave para el desarrollo del sector cultural en Chile.

“Contar con la experiencia de SESC São Paulo es una gran oportunidad para el sector cultural de la región, ya que permite proyectar nuevas formas de gestión que integren cultura, comunidad y desarrollo social de manera estructural”, señala Francisca Jara, directora de Trenzar.

A este hito se suma una visita guiada al Campamento Sewell, a 20 años de la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad por parte de Unesco. La actividad busca relevar el valor del patrimonio cultural vinculado a la memoria minera y a las comunidades que dieron vida al territorio, que también es Monumento Nacional desde 1998.

La visita a Sewell es una actividad organizada por AdCultura en colaboración con Fundación Sewell, y se realizará de manera gratuita, bajo sistema de inscripción (cupos limitados a 100 participantes). Quienes deseen participar, deben completar el formulario de registro dispuesto por la organización.

El Encuentro Nacional de Gestión Cultural 2026 se realiza, además, en el marco del 25° aniversario de AdCultura. De esta manera, la asociación gremial reafirma su rol como articulador del sector cultural, promoviendo una gestión conectada con los territorios, las comunidades y los desafíos contemporáneos.