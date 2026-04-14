Festival Penguin Providencia

Fundación Cultural de Providencia, Av. Nueva Providencia 1995, Metro Pedro de Valdivia.

Viernes 24 al domingo 26 de abril.

Con un lustro de existencia, el Festival Penguin Libros Providencia es uno de los eventos literarios más relevantes del país. Por eso, este año sumará un tercer día a su programación que se extenderá desde el viernes 24 al domingo 26 de abril, contando con la visita de los autores Agustina Bazterrica, Eduardo Sacheri, Viviana Rivero, María Oruña, Mikel Santiago y Paco Cerdà quienes se sumarán a sesenta escritores chilenos que darán vida a esta nueva edición.

Tras cuatro exitosas versiones y más de veinte mil personas reunidas en su última edición, este año el festival vuelve con el foco puesto en relevar la literatura gótica y el universo de la saga Harry Potter como temas de las exhibiciones centrales que acompañarán al festival y que se extenderán hasta junio próximo.

“Estamos orgullosos de participar en este festival y en su crecimiento y consolidación como un espacio abierto, diverso y de encuentro en torno a la lectura. Extenderlo a tres días no solo responde al interés de los fanáticos de los libros, también refuerza nuestro compromiso con la cultura como motor de desarrollo, acceso y comunidad. Esta es una oportunidad para acercarse a los libros, a sus autores y a nuevas ideas en un entorno cercano, entretenido y por sobre todo, interesante”, sostiene el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

“Este es un festival que va en crecimiento y eso lo notamos en la respuesta del público que nos acompaña cada año. En esta versión decidimos sumar el viernes al programa para permitir que las personas que se desplazan por Providencia dentro de la semana laboral puedan también disfrutar de esta celebración del libro y la lectura”, afirma Sebastián Rodríguez-Peña, director general de Penguin Random House.

Literatura, talleres, crecimiento personal y el cierre musical con Nicole

La V versión del Festival Penguin Libros Providencia arrancará el viernes 24 a las 16:00 horas con las participaciones de las autorasAntonia Guzmán, Andrea Cardemil y Anaís Sorensen para seguir con las presentaciones de Alfredo Sepúlveda, Carolina Undurraga, Bernardita Romero, Javiera Quiroga, Claudio Retamales, Miguel Ferrada, Alfredo Andonie, Patricio Jara, Carlos Gajardo y la escritora argentina Agustina Bazterrica.

El sábado 25 por la mañana, desde las 11 am estará dedicado a los niños y sus padres con talleres infantiles y cuentacuentos a cargo de Catalina Corvalán, María Francisca Kelly, Walter Khüne, Andrea Cardemil, Punkrobot y Cantando aprendo a leer. También será el turno para la literatura juvenil con Emidraw y Javiera Paz y la ilustración con Félix Vega, Claudio Álvarez yGonzalo Martínez . Por la tarde, la no ficción, la novela, el crecimiento personal y el thriller serán los protagonistas de la jornada conRodrigo Fuenzalida, Marcelo Moya, Pamela Maercovich, Carlos Pinto, Soledad Grunert, Álvaro Matus, Romina Pistolas, Jorge Baradit, Paz López, Alia Trabucco y los escritores invitados Viviana Rivero, María Oruña, Mikel Santiago, Paco Cerdá y Eduardo Sacheri; además de Agustina Bazterrica que participará de una mesa de conversación con el escritor nacional Patricio Jara.

Finalmente, la jornada del domingo 26 esperará el término del Maratón de Santiago para abrir las puertas de la Fundación Cultural a las 16:00 horas con las presentaciones de Gabriel León, Guillermo Parvex, Syrella, Roberto Brodsky, Andrés Valenzuela, Alison Mandel, Chiqui Aguayo y mesas de conversación entre María Oruña y Viviana Rivero; Paco Cerdà y Eduardo Sacheri, y Mikel Santiago junto a Pablo Illanes y Paula Ilabaca.

A las 19:00 horas y para cerrar los tres días de fiesta literaria se presentará la destacada artista nacional Nicole con un show acústico en el escenario del Jardín de las Artes en el que repasará parte de su exitoso repertorio.

Como todos los años habrá una zona de firmas donde estarán presentes todos los autores que tendrán presentaciones y conversatorios y a la que se sumarán los escritores Hernán Rivera Letelier, Carla Guelfenbein, Cristóbal García-Huidobro, Dalal Halabi, Ariel Florencia Richards, Pablo Simonetti, Hugo Riquelme y Boris Quercia.

“Nos entusiasma cumplir este quinto año de vida y que este festival se convierta en una importante vitrina para nuestros autores y nuestro catálogo con ocasión de celebrar el Día Internacional del Libro. Penguin Libros Providencia se ha ganado un lugar importante en la agenda de eventos literarios del circuito del cono sur lo que queda demostrado por el creciente número de autores nacionales e internacionales que son parte de esta fiesta cada año”, comenta la Directora Editorial de Penguin Random House Melanie Jösch.

“Extender un día más este festival ratifica lo que hemos llamado ‘fiebre literaria de Providencia’, donde vecinos y público en general disfrutan en torno a sus autores favoritos llenando nuestros espacios, pudiendo acceder a firmas de libros y conversatorios para todos los gustos y edades”, señala Jorge Andrés González, director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia.

De la narrativa gótica a la magia de Harry Potter.

En esta quinta versión Penguin Random House y la Fundación Cultural de Providencia rendirán tributo a la literatura gótica y a su extensa tradición a través de los siglos, desde grandes clásicos como Cumbres borrascosas, Jane Eyre, Frankenstein y Drácula, hasta su influencia contemporánea en la obra de autoras como Samanta Schweblin, Anne Rice o Agustina Bazterrica. Un viaje a través de conceptos claves de este género narrativo como el amor, el monstruo y la muerte.

En paralelo, los fanáticos de Harry Potter tendrán la oportunidad de disfrutar del mágico mundo de sus libros, rememorando pasajes icónicos del universo literario que partió con la publicación de Harry Potter y la piedra filosofal en 1997.

Este año además, Caja Los Andes sumará su participación al festival como una manera de potenciar el acceso de sus beneficiarios a la lectura y al mundo de los libros.

“En un mundo cada vez más hiperconectado, en Caja Los Andes creemos que el bienestar de las personas nace de lo que realmente les importa: el tiempo en familia, la recreación y el acceso a la cultura. La lectura sigue siendo una de las herramientas más importantes para desarrollar la imaginación, la comprensión y el pensamiento analítico, y por eso ser parte del V Festival Penguin Providencia nos permite impulsar espacios que invitan a salir de la rutina y reconectarse con la magia de los libros. Invitamos a nuestros afiliados a participar de esta instancia y disfrutar de un 25% de descuento exclusivo para ellos en la compra de los libros disponibles”, explica Ivanoa Ferrando, gerente de Beneficios Sociales de Caja Los Andes.

Durante las tres jornadas del V Festival Penguin Libros Providencia habrá un descuento especial del 25% en los títulos que estén a la venta para los beneficiarios de Caja Los Andes y los residentes de Providencia que cuenten con Tarjeta Vecino, lo que incluye las obras de todos los autores y autoras que participen del evento, como también de otros libros y escritores que componen el amplio catálogo de Penguin Random House.