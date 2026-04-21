Santo Barrio en Bar de René
- Bar de René, Santa Isabel 369, Providencia.
- Sábado 25 de abril – 19:00 horas.
Santo Barrio llevará su ska, bronces y tambores al Bar de René. Tanto el Bar de René como Santo Barrio están cumpliendo este 2026, 30 años de vida. Sin embargo, hasta la fecha Santo Barrio nunca había tenido la oportunidad de presentarse en René, por lo tanto esta fecha se convierte en un debut histórico para el conjunto.
Santo Barrio comenzó su carrera en 1995, han grabado seis discos, ganando premios y realizando giras por Chile y Europa.
A fines del 2024 el conjunto reunió a su formacion original para celebrar sus tres décadas de vida, realizando hasta ahora 19 shows desde su regreso.
La banda se presentó recientemente en el festival Lollapalooza 2026, consolidando una actuación sumamente exitosa, con excelentes comentarios de prensa.
En esta ocasión ofrecerán un show de larga duración donde tocarán su disco Tumbao Rebelde, prácticamente completo, además de las canciones más emblemáticas y representativas de sus discos posteriores y algunas sorpresas. Será el show número 20 de este retorno.
