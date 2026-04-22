Lanzamiento de “Un catecismo cristiano para pecadores” de Joseph Ramos

Auditorio PwC, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Diagonal Paraguay 205, Santiago.

Viernes 24 de abril – 12:00 horas.

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Joseph Ramos irrumpe nuevamente en el debate sobre religión con un libro que busca repensar el cristianismo desde lo esencial y dialogar incluso con quienes se han alejado de la fe.

Economista de formación y creyente reflexivo, Joseph Ramos propone en este nuevo catecismo una lectura del cristianismo que reivindica su potencia de sentido en una época marcada por la secularización, la duda y el desencanto.

Pensado para practicantes, tibios, alejados y no creyentes, este catecismo busca distinguir lo esencial de lo accesorio y devolver actualidad a la pregunta por la fe.

“Catecismo cristiano para pecadores” será presentado por la historiadora y columnista Lucía Santa Cruz y el sacerdote jesuita Fernando Montes.

Comentarios

“Una notable presentación del cristianismo en sus aspectos dogmáticos, morales y devocionales. Fiel al Concilio Vaticano II, jerarquiza todas las enseñanzas de la Iglesia desde aquello que es esencial hasta lo menos relevante. Lo mejor es que asume el mandamiento de Jesús: que amemos como Él amó; es decir, hasta dar la vida por el prójimo. Un gran aporte a la Iglesia”,

Fernando Montes S.J., ex rector Universidad Alberto Hurtado.

“Joseph Ramos es un creyente reflexivo. Y este libro es una invitación a creyentes y no creyentes a pensar la fe y la forma en que ella orienta la vida humana sin exonerarnos del deber de decidir por nosotros mismos. Leer este libro permite comprender por qué la fe religiosa es una poderosa fuente de sentido incluso en una cultura secular”.

Carlos Peña, rector Universidad Diego Portales.

“Un catecismo heterodoxo, dentro de la ortodoxia católica, profundamente humano, que entrega excelentes herramientas para acercarse a Jesús. Dudo que ningún filósofo o teólogo pudiera haberlo hecho mejor”.

Lucía Santa Cruz, historiadora y columnista.

Sobre el autor:

Norteamericano —de origen hispano— de Nueva York. Desde 2002 es chileno, cuando, por ley especial, el Congreso de Chile le otorgó la nacionalidad por gracia. Es ingeniero eléctrico con un Doctorado en Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es Profesor Titular de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile. Llegó al país como Profesor Visitante a FEN en 1968. Después de una carrera en organismos internacionales, volvió a FEN a jornada completa en 1999. Fue su Decano en 2002-2006. En 2021 fue elegido por sus pares como economista del año. Es autor de nueve libros, entre ellos Creer o no Creer: el misterio de Dios a la luz de la razón (2022); Jesús: nueve miradas sobre una vida desafiante (2023) y este Catecismo que versa sobre doctrina, moral y la iglesia, lo que completa su trilogía sobre filosofía y religión.