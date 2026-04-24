Feria gráfica latinoamericana “SOBREIMPRESIONES” en Valparaíso

CENTEX, Plaza Sotomayor 233, Valparaíso.

Sábado 6 y domingo 7 de junio.

Toda la información sobre fechas, lugares y formularios de inscripción para cada actividad, se encontrará disponible en www.sobreimpresiones.com. Dudas y consultas se pueden realizar al correo holasobreimpresiones@gmail.com y a través del instagram @sobreimpresiones.

Talleres, conversatorios, laboratorios, clases magistrales, feria gráfica y despliegue en espacios educativos, son parte de la programación de esta 4ta versión del Festival Latinoamericano de risografía, publicaciones y arte impreso Sobreimpresiones, a realizarse durante mayo y junio en Valparaíso.

El Festival es organizado por la microeditorial Cerro Press, conformada por Karina Aliaga (fotógrafa, docente y psicóloga) y Javier Olguín (diseñador gráfico, ilustrador y docente) junto a Toto Duarte (ilustradora, diseñadora gráfica y muralista), quienes integran el equipo Sobreimpresiones.

Esta edición es financiada por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y cuenta con la colaboración de CENTEX, Dirección de Cultura de la I. Municipalidad de Valparaíso y HUB Creativo, entre otras alianzas.

“Sobreimpresiones crece cada año, bajo la premisa de colectivizar los oficios en torno al libro, la lectura y las publicaciones independientes. Es por ello que en esta versión, pasa de ser una feria a un gran festival, que incluye vinculación con escuelas, universidades y espacios comunitarios y pone la mirada en el escenario latinoamericano de las autopublicaciones y todo el ecosistema de edición, formación, publicación y difusión, para que esas herramientas se amplifiquen y sean accesibles para quien las necesite”, señaló Karina Aliaga, organizadora del festival.

Invitados internacionales

Desde Colombia llegará por primera vez a Chile “Taller Colmillo”, un estudio independiente de diseño editorial e ilustración, fundado en Bogotá en 2013, con la idea de crear y explorar en torno a los libros, la gráfica y la experimentación impresa. En su estadía en Valparaíso ofrecerán instancias formativas en torno a la risografía, las cuales están dirigidas a autores, creadores, editoriales y personas interesadas en conocer este sistema de impresión a través de la experimentación y ejercicios prácticos.

Feria Sobreimpresiones y Risoterapia

La Feria Sobreimpresiones cumple cuatro años y sus organizadores destacan su importancia como espacio común, creativo, de encuentro y de intercambio entre autores, editoriales, microeditoriales locales, nacionales y latinoamericanas con una comunidad activa y con gran interés en la autonomía, las autopublicaciones y los oficios en torno al libro. Como cada año, busca ofrecer un espacio de difusión y comercialización para publicaciones, en el cruce entre literatura y artes gráficas.

La Feria Sobreimpresiones se desarrollará en CENTEX Valparaíso los días sábado 6 y domingo 7 de junio con una nutrida y variada selección de proyectos, destacados a nivel local, nacional e internacional.

Además vuelve en esta edición “Risoterapia”, una serie de conversatorios a realizarse durante la Feria Sobreimpresiones, con autores locales e internacionales, como Taller Colmillo, Laura Flores, Cristóbal Gaete, Pablo del Cielo, Chano Libos, entre otros, con el objetivo de enriquecer la programación cultural junto a información técnica referente al circuito de la Industria del Libro.

Laboratorios de proyectos

En la línea de la formación editorial colectiva, creadores de diferentes áreas podrán participar de la revisión personalizada de proyectos, lo que les permitirá contar con apoyo profesional especializado, metodologías de aprendizaje y consejos para seguir desarrollando su guión, boceto o maqueta, junto a reconocidos artistas y creadores/as.

El Laboratorio de Fotolibros será facilitado por Leslie Miranda, Juan Hoppe y Paz Olivares, el de Proyectos Editoriales Experimentales, por Camil Barral, Nicolás Sagredo y Camila Jouannet y el Laboratorio de Narrativa Gráfica y Cómics será facilitado por Mar Lemus, Pablo del Cielo y Pedro Prado.

Otras actividades

La programación de esta 4ta versión, también contempla itinerancias en escuelas y espacios comunitarios, clases magistrales y una ruta por diferentes talleres de oficios en torno al libro.

La “Fanzineta” llegará a diferentes escuelas de Villa Alemana, Quilpué y Valparaíso, para explorar y compartir una selección de libros, publicaciones y fanzines.

Las clases magistrales reunirán a destacados/as autores/as, editores y creadores locales y en concordancia con el Plan Regional de la Lectura, de entregar acceso a jornadas profesionales, las que contarán con la participación de Editorial Granizo, Rodolfo Jofré, Taller Colmillo, Jota Ampuero y Mora Lucay y se desarrollarán durante junio en HUB Creativo.

También en junio se realizará un circuito por tres talleres vinculados a los oficios en torno al libro, una instancia que permitirá conocer las diferentes etapas de proceso de creación de un libro, desde los sistemas de impresión, la encuadernación artesanal y la experimentación.