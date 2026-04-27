Día Internacional de la Danza en el Teatro Municipal de Santiago

Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.

Miércoles 29 de abril – 12:00 horas.

Celebrar la danza, deleitarse con la universalidad de esta forma de arte, cruzar barreras culturales y reunir a las personas bajo un lenguaje común: ese es el gran propósito del Día Internacional de la Danza, que se celebra cada 29 de abril en todo el mundo en honor al bailarín y coreógrafo francés Jean-Georges Noverre, nacido en esta misma fecha.

El Teatro Municipal de Santiago cierra así su programación del Mes de la Danza con esta actividad a las 12:00 horas en su frontis (calle Agustinas), con un programa que incluye una clase de danza y la presentación del pas de deux del ballet Paquita, a cargo de la Escuela de Ballet del Municiipal de Santiago y su Ballet Juvenil.

También el público tendrá la oportunidad de ver de forma online y gratuita el ballet María Antonieta de Thierry Malandain, interpretado por el Ballet de Santiago, a través de la plataforma digital Municipal Delivery (en municipal.cl).

Actividades realizadas a nivel nacional

En el marco de esta celebración, durante abril el Teatro Municipal de Santiago desarrolló una serie de actividades formativas y presentaciones en distintas regiones del país.

Entre ellas, se realizaron talleres y clases en Antofagasta, San Pedro de Atacama y Chillán. Además, se realizaron funciones, conversatorios y actividades pedagógicas en Iquique, Pozo Almonte y Alto Hospicio, en una gira a cargo de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago y su Ballet Juvenil, acercando la danza a estudiantes y comunidades locales.