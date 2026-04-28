Documental “Parceros” en HISTORY
Documental “Parceros” en HISTORY
- Canal HISTORY.
- Estreno: miércoles 29 de abril – 22:00 horas.
Esta producción se adentra en las comunas de Medellín para retratar sin filtros la vida cotidiana y los complejos desafíos sociales que enfrentan miles de jóvenes, marcados por contextos de pobreza, desigualdad y violencia.
Desde una mirada íntima y profundamente humana, el reconocido actor Michel Brown recorre las calles de la ciudad y se sumerge en las historias de tres jóvenes protagonistas. A través de sus testimonios, el documental revela el valor de la resiliencia y el verdadero poder de las segundas oportunidades.
“Parceros” es un documental que no solo expone una realidad muchas veces invisibilizada, sino que también abre una conversación urgente sobre inclusión, futuro y transformación social en América Latina.
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