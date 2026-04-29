Lectura poética conjunta de Neruda de UC y U. de Chile

Galería de Arte UC, Centro de Extensión, Alameda 390, Metro UC.

Jueves 30 de abril – 12:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

A través de una propuesta que vincula la palabra escrita con la expresión pictórica, ambas instituciones se unen para conmemorar el Mes del Libro con una lectura del poemario “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” de Pablo Neruda. La actividad, de carácter gratuito, se realizará el jueves 30 de abril a las 12:00 horas, en la Galería de Arte UC y contempla la entrega de ejemplares para las y los asistentes.

El evento se desarrollará en el contexto de la exposición “Donde el verso se vuelve imagen. Artistas pintan a Neruda”, presentada por la Galería de Arte UC. Esta muestra ofrece una relectura visual del libro publicado en 1924, reuniendo creaciones de destacados artistas chilenos contemporáneos que han interpretado cada uno de los textos de Neruda desde una sensibilidad actual.

Esta iniciativa marca un precedente de trabajo conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, orientado a ampliar el acceso y la circulación de contenidos culturales de calidad. La apuesta busca reconstruir la vivencia estética de una obra que continúa siendo una voz fundamental en la tradición literaria occidental.

El director de Extensión de la Universidad de Chile, Fabián Retamal, destacó el valor de esta colaboración estratégica.“Entendemos que el rol de nuestras instituciones es actuar como puentes que expanden el saber hacia la comunidad. Esta alianza con la Pontificia Universidad Católica de Chile nos permite potenciar el impacto de nuestras acciones y reafirmar nuestro compromiso con la difusión del patrimonio nacional”, señaló.

La directora de Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Daniela Rosenfeld, resaltó la alianza que dio origen a esta actividad y se refirió a la misión de la unidad en fortalecer el compromiso de la institución con la sociedad, orientada en el posicionamiento “como un actor clave en la formación integral de las personas a través de una oferta cultural de excelencia”.

Como un incentivo especial para el fomento lector, quienes asistan a la jornada recibirán un ejemplar del libro, permitiendo que el diálogo entre el verso y la imagen trascienda la exposición y llegue a los hogares de los participantes.