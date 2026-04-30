Encuentro multimedia “Keme, La Resurrección de los Poetas” en Valparaíso

Panic House, Centro Cultural Barrio Puerto, Cochrane #315, Valparaíso.

Viernes 1 de mayo – 20:00 horas.

Entrada: $3.000.

La Fundación Amanda Durán y Bajo Mundo Producciones organizan un encuentro multimedia que celebra el 44° natalicio de la poeta Amanda Durán.

“Convocamos a quienes buscan intensidad musical y drama lírico; a quienes no temen mirar de frente la salud mental, la esclavitud de la rutina y la dualidad entre la vida y la muerte”, señalan desde la organización.

Una jornada de agitación cultural

La noche se dividirá en una experiencia multidisciplinaria que incluye:

Escenario Rock: Con la potencia en vivo de “Taira y La Escala de Mercalli”, “Los Dementes Banda”, “Lya en Pánico y Pelientos”.

Poesía y Letras: En las voces críticas y fundamentales de Victoria Herreros, Rosa Alcayaga, Antonio Cienfuegos y Fanny Campos

Performance: Intervenciones escénicas a cargo de “Irina”.

Feria de Emprendimientos: Espacio dedicado al diseño independiente, la literatura y la música autogestionada donde expondrán la editorial “Punto G”, “Panic Box” (trabajo visual y de impresión de discos para bandas), “Bajo Mundo Relieve” (impresión 3d de elementos de la musica), “Perro sur” (serigrafía) y la Fundacion Amanda Durán lanzará el Fanzine “Amanda Durán” con un acotado resumen de su obra.