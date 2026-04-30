Lanzamiento del libro “Ilusión Óptica” de Catalina Mena Larraín

Bar Liguria de Lastarria, Merced 298, Santiago.

Miércoles 13 de mayo – 19:30 horas.

El sello Las Bacantes invita a la presentación del nuevo libro de Catalina Mena Larraín, una obra híbrida que cruza poesía, narrativa y fotografía bajo el sello de Las Bacantes.

“Ilusión Óptica” es una obra híbrida que entrelaza la poesía, la narrativa breve, la crónica y la fotografía para explorar los mecanismos de la percepción y la memoria. A través de fragmentos que funcionan como espejos, el libro profundiza en temas como la identidad fragmentada, los opuestos, el entorno doméstico y la desaparición de los objetos y las personas.

Las Bacantes es la editorial del Festival Internacional de Poesía de Santiago – FIP Santiago. Su comité editorial está conformado por Elvira Hernández , Soledad Fariña de Chile, Marta Eloy Cichocka de Polonia, Zingonia Zingone de Italia, Elsa Cross de México y Carmen Ollé del Perú.

Presentan: el destacado poeta Thomas Harris y Valentina Montero Peña (investigadora y curadora).