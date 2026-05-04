Valentín Trujillo en Teatro Nescafé de las Artes

Teatro Nescafé de las Artes, Manuel Montt 032, Providencia.

Miércoles 27 de mayo – 20:00 horas.

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El artista chileno volverá a desplegar grandes éxitos musicales de antaño junto a la cantante Consuelo Schuster como invitada, así como sus nietos, el grupo Herencia: José Antonio Amat Trujillo, Pablo Ignacio Amat Trujillo, Pedro Andrés Amat Trujillo y Andrea Paz Trujillo Godoy, para todos juntos resaltar la gran pasión por la música.

Conocido mediáticamente sobre todo como tradicional director de orquesta del otrora programa televisivo Sábados Gigantes, Valentín Trujillo Sánchez (1933) está considerado uno de los músicos más importantes de la música chilena al incursionar con su piano no solo en repertorios clásicos, sino principalmente en populares como el bolero, el swing, la balada, el pop e incluso el jazz.

Su maestría al piano fue acompañamiento para artistas que se presentaron en Chile durante los años 50 y 60, como Sara Montiel, Bill Haley, Domenico Modugno, Nat King Cole o Elis Regina, al tiempo de colaborar en placas de, por ejemplo, Los Huasos Quincheros, Cecilia, Vicente Bianchi, Ángel Parra Trío o Cristián Cuturrufo. Además destaca su trabajo en radios como Pacífico –entró a los 9 años-, Cooperativa, Corporación y Portales, así como giras nacionales e internacionales como parte de orquestas o bandas. De hecho a los 26 años debutó con su primera orquesta y a la fecha ha lanzado 15 discos de estudio.

Entre los reconocimientos a su muy prolífica trayectoria destacan el Premio Nacional de Música (2024), el Premio Presidente de la República (2004), el del Mejor Segmento Musical y Gran Aporte Musical a la Comunidad Hispana (1992) -por la Sociedad de Críticos de Miami-, el Premio a la Trayectoria otorgado por el Gobierno de Chile (2000), así como el nombramiento por la SCD como Figura Fundamental de la Música Chilena (1994), entidad que además lo designó socio emérito y patrocinador de una beca con su nombre.