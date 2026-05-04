Poduje “sin filtros” saca ronchas en parlamentarios del Biobío: Gobierno pidió disculpas

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, volvió a quedar en el centro de una controversia política tras protagonizar una áspera discusión con parlamentarios del Biobío durante una reunión realizada en dependencias del Serviu para abordar las obras paralizadas de la empresa Tapusa en la Provincia de Concepción.

El episodio generó molestia transversal entre legisladores presentes y terminó con una “queja formal” de la Democracia Cristiana al Gobierno, además de disculpas ofrecidas por los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz.

La cita se realizó la noche del domingo y reunió a diputados y senadores de la región con autoridades del Ejecutivo para revisar la situación de distintas obras abandonadas por la constructora española Tapusa. La tensión comenzó luego de que el diputado socialista Antonio Rivas mencionara declaraciones de la empresa respecto a una supuesta deuda estatal cercana a los $6 mil millones.

Según relataron asistentes al encuentro, Poduje reaccionó cuestionando las afirmaciones del parlamentario y deslizando que la empresa tenía “buenos lobbistas”, comentario que escaló rápidamente el conflicto.

“Le dije que no es mi jefe, y su jefe tampoco es jefe mío. Me gritó. Me faltó el respeto”, afirmó posteriormente Rivas, quien acusó un tono “agresivo” por parte del ministro.

Otro de los momentos tensos involucró al presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, quien intentó intervenir para bajar el tono de la discusión.

El exalcalde de Concepción acusó que Poduje actuó de forma “prepotente e irrespetuosa” y aseguró que el ministro incluso le señaló que “le daba lo mismo” con quién se reuniera.

“Yo había visto solamente por televisión los descontroles del ministro Iván Poduje, pero ahora fuimos testigos todos los que estábamos en esa reunión”, sostuvo Ortiz tras reunirse este lunes en La Moneda con ministros del comité político.

La tensión fue tal que la DC evaluó restarse de la reunión con Interior y Hacienda por la discusión de la megarreforma de reconstrucción, aunque finalmente decidió participar.

A la salida del encuentro, Ortiz confirmó que el Ejecutivo ofreció disculpas por lo ocurrido. “Hemos recibido las disculpas del ministro Alvarado, del ministro Quiroz, y por cierto las hemos aceptado”, afirmó.

El conflicto se suma a otros choques protagonizados recientemente por el ministro de Vivienda, quien ya había generado polémicas públicas con parlamentarios y autoridades oficialistas, además de su enfrentamiento con el ministro Jorge Quiroz por los recortes presupuestarios.

El senador PS Gastón Saavedra, también presente en la reunión, resumió el ambiente vivido señalando al diario La Tercera que “fue como estar en ‘Sin Filtros’. Faltó un puro animador”.