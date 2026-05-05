Charla online “La llama y el intercambio prehispánico de bienes en el norte de Chile”

Jueves 7 de mayo – 18:30 horas

Para participar, el día de la actividad deberán ingresar al link de Zoom de la biografía de la cuenta de Instagram del Museo Fonck.

El Museo Fonck realizará una nueva Charla Conversatorio vía Zoom el jueves 7 de mayo de 2026, a las 18:30 horas, instancia que contará con intérprete en lengua de señas y abordará el tema “La llama y el intercambio prehispánico de bienes en el norte de Chile”.

Quienes participen de esta actividad que es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, podrán profundizar en la temprana domesticación de la llama, principal animal de carga de los Andes, que permitió a las antiguas comunidades trasladar bienes y productos a través de extensas rutas.

Gracias a su utilización, el desierto de Atacama logró mantenerse conectado con territorios que hoy corresponden a Argentina, Bolivia y Perú, conformando importantes redes de intercambio e interacción.

En estos viajes no solo circulaban alimentos para complementar las dietas locales, sino también plantas y objetos vinculados a prácticas rituales. Las huellas de estos recorridos aún pueden reconocerse tanto en el arte rupestre, con escenas de llamas cargadas, como en el paisaje a través de los geoglifos (dibujos en la tierra), que señalaban lugares clave, como fuentes de agua o antiguos bosques, y hacían posibles estas largas travesías en tiempos prehispánicos.

La actividad estará liderada por Helena Horta Tricallotis, arqueóloga e historiadora del arte, con títulos obtenidos en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, Hungría, donde también obtuvo el grado de Doctor Universitatis en Arqueología (Prehistoria). En 2010, se graduó de Doctora en Historia con mención en Etnohistoria en la Universidad de Chile.

Museo Fonck forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.