Concurso de ilustración y relatos de niños, niñas y jóvenes

Hasta el 12 de junio.

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El Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado celebra sus 15 años invitando a imaginar, dibujar y contar historias. Este proyecto financiado por el Fondo de Audiovisual, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, abre una nueva edición de su concurso de ilustración, que este año suma por primera vez una categoría de relatos, ampliando así las formas de participación para niños, niñas y jóvenes de todo el país.

En colaboración con GIOTTO y el Fondo de Cultura Económica, el concurso celebra su tercera edición.

En esta edición de aniversario, la convocatoria invita a participantes de entre 7 y 17 años de todo el país a responder la pregunta: ¿Qué imagen o qué historia se te viene a la mente cuando piensas en el Festival de Cine Ojo de Pescado?. El proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, propone a los participantes a inspirarse en recuerdos o experiencias vinculados al cine en general o a Ojo de Pescado en particular, como cuando vieron una película con su curso o familia, participaron de un taller donde crearon un corto, fueron parte de la competencia Jóvenes Cineastas, vieron una película en línea durante la pandemia, o cualquier historia relacionado con Ojo de Pescado que quieran contar.

Cómo participar

La de categoría de ilustración invita a crear obras mediante técnicas análogas como lápices, acuarelas, collage u otras, quedando excluidas las producciones digitales. Por otro lado, la categoría de relatos permite la escritura de textos breves, sin restricción de género, con una extensión máxima de 200 palabras.

Los jóvenes pueden participar en una o en las dos categorías, siempre que las obras sean originales e inéditas. Las ilustraciones deberán ser digitalizadas y enviadas en formatos JPG, PNG o PDF, mientras que los relatos deberán ser ingresados directamente en el formulario de postulación disponible en el sitio www.concurso.ojodepescado.cl , donde también se encuentran las bases. En el caso de docentes que quieran implementar una dinámica en el aula, se contempla la opción de carga masiva para facilitar la participación de cursos completos.

El proceso de evaluación considerará criterios como la originalidad, la creatividad, la pertinencia con la temática propuesta y el uso de los recursos expresivos. Los resultados se darán a conocer durante la semana del 22 junio.

PREMIACIÓN

Se seleccionarán dos ilustraciones y dos relatos ganadores, cuyos autores recibirán un pack de productos artísticos GIOTTO, un libro ilustrado del Fondo de Cultura Económica, y las obras serán visibilizadas en el marco de la 15ª edición del certamen.

Asimismo, se encuentra abierta la convocatoria “Jóvenes Cineastas”, dirigida a niños, niñas y jóvenes hasta 18 años, quienes pueden enviar sus cortometrajes hasta el 30 de abril en www.ojodepescado.cl.

¡15 años impulsando la creatividad de niños, niñas y jóvenes en torno al cine y las artes! .Más información en:

Instagram: @festivalojodepescado

Facebook: Festival de Cine Ojo de Pescado

X: @ojopescado