“La Creación” de Haydn en el Teatro Municipal de San Miguel

Teatro Municipal de San Miguel, Alcalde Pedro Alarcón 1063, San Miguel.

Miércoles 6 de mayo – 19:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

La Ilustre Municipalidad de San Miguel, en conjunto con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile (Vexcom) y la Orquesta Sinfónica Estudiantil del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la misma casa de estudios, presentarán el oratorio “La Creación” de Franz Joseph Haydn junto al Coro por la Hermandad.

El encuentro, que se realizará el próximo miércoles 6 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro Municipal de San Miguel, busca acercar a la comunidad una de las piezas más ambiciosas del repertorio universal, que en esta ocasión contará con un despliegue de cien músicos y una puesta en escena de vanguardia que incluye proyecciones visuales.

Al respecto, la subdirectora del Departamento de Música, María Carolina La Rivera, destacó que esta presentación releva una de las piezas más significativas del repertorio sinfónico-coral por su riqueza y solidez estructural.

“Haydn articula de manera compleja el trabajo entre orquesta, coro y solistas, integrando recitativos, arias y grandes secciones corales en una construcción narrativa de gran envergadura”, explicó.

Asimismo, la académica relevó el valor institucional de la actividad, señalando que para los elencos estudiantiles “constituye una experiencia formativa de alto nivel que se proyecta hacia distintos territorios, fortaleciendo el vínculo entre creación artística, formación universitaria y acceso a la cultura”. En esa línea, añadió que el Departamento de Música reafirma así su compromiso con el desarrollo artístico del país, “proyectándose hacia su centenario con una vocación pública activa, desafiante y pertinente”.

Sobre la relevancia de realizar este evento en la comuna, el Director de Cultura de la Corporación Municipal de San Miguel, Juan Pablo Ceppi, subrayó el compromiso institucional con este tipo de encuentros.

“En San Miguel creemos que la cultura no es un privilegio, es un derecho. Queremos que nuestros vecinos vivan la emoción de la gran música, que sientan, que se conecten, que se inspiren. Hoy estamos trayendo una experiencia de alto nivel a nuestra comuna, porque estamos convencidos de que el acceso a la cultura transforma. Esto no es solo un concierto. Es un momento para encontrarnos”.

Fabián Retamal, director de Extensión de la Universidad de Chile, se refirió a esta alianza como un espacio virtuoso “dado que congrega los esfuerzos de las instituciones involucradas para poder ofrecer un concierto gratuito y abierto a la comunidad. Por esto, valoramos este esfuerzo, dado que va en la línea de disponer el acceso a estas manifestaciones artísticas y las creaciones que se hacen en nuestra Universidad”.

La pieza es considerada un oratorio “monumental” tanto por la dimensión del elenco necesario para su representación, como por la relevancia técnica que ha adquirido en la trayectoria de Haydn y en la historia de la música.

La presentación destaca especialmente por su puesta en escena, la cual incorpora proyecciones realizadas por el estudio Trimex para generar un diálogo contemporáneo entre la tradición sonora del siglo XVIII y las artes visuales tecnológicas actuales.

Bajo la dirección general del maestro Miguel Ángel Castro y la dirección coral de Moisés Mendoza, la obra contará con las interpretaciones solistas de Rocío Gallardo, Ramón Espinoza e Ignacio Ramírez.

Este esfuerzo institucional entre la casa de estudios y el municipio permite el acceso a espectáculos de alta complejidad técnica y artística en entornos comunales, fortaleciendo el vínculo entre la producción académica de excelencia y los espacios públicos.