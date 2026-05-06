Festival de Cine Europeo

Cineteca Nacional, Centro Cultural La Moneda, Metro La Moneda.

12 al 17 de mayo.

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Entre el 12 y el 17 de mayo de 2026 se realizará una nueva edición del Festival de Cine Europeo en Chile, una de las principales muestras cinematográficas internacionales del país, organizada por la Unión Europea (UE) en Chile en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP), embajadas europeas, centros culturales e institutos binacionales

En esta versión, el festival tendrá como sede principal la Cineteca Nacional de Chile, en Santiago, donde se exhibirá una selección de 28 películas europeas recientes (2023–2025), representativas de la diversidad cultural, estética y cinematográfica del continente.

El festival tiene como objetivo promover el cine europeo contemporáneo, fortalecer el intercambio cultural entre Europa y Chile, y fomentar la cooperación en el sector audiovisual en el marco de la relación entre la Unión Europea y América Latina.

“Para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es un honor ser parte de este festival, que reafirma y fortalece la valiosa relación entre Chile y la Unión Europea”, dijo el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien agregó que se trata de “un vínculo de cooperación sumamente relevante para el sector cultural y creativo que, entre otras cosas, facilita el intercambio de obras, artistas y la coproducción de contenido audiovisual. Sin dudas, este año disfrutaremos de una muestra muy interesante que nos ofrecerá una mirada a la diversidad cultural de Europa”.

Por su parte, la Embajadora de la UE en Chile, Claudia Gintersdorfer, señaló que el festival “abre cada año en Chile una ventana al mejor cine europeo, que rara vez llega a las salas comerciales. En esta 28ª edición celebramos la diversidad de la cinematografía europea contemporánea como una expresión concreta de los lazos culturales entre Europa y Chile. Los invitamos a vivir esta experiencia”.

El Festival de Cine Europeo 2026 reunirá obras provenientes de Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Chipre, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia, Eslovenia, Noruega y Suiza.

Diversidad de miradas y cine para todos los públicos

Algunos títulos destacados de esta edición son “Three Kilometres to the End of the World” (Rumania), presentada en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes; “Ingeborg Bachmann – Viaje hacia el desierto” (Alemania), de la aclamada directora Margarethe von Trotta; y “Lumière, l’aventure continue !” (Francia), un documental que revisita los orígenes del cine desde la mirada de Thierry Frémaux.

La programación incluye obras de distintos géneros -comedia, drama, documental, cine familiar, infantil y animación- que abordan temáticas como la memoria, la identidad, los vínculos familiares, las tensiones sociales y las transformaciones culturales.

La apertura del festival estará a cargo de “FolleMente” (Italia, 2025), del director Paolo Genovese, una comedia que, a través del humor y las relaciones humanas, propone una mirada contemporánea sobre la vida afectiva.

Además de las funciones cinematográficas, el festival contará con actividades paralelas dirigidas tanto al público general como a profesionales del sector audiovisual. La jornada inaugural del 12 de mayo incluirá un panel sobre industrias creativas, y durante la semana se realizarán paneles sobre coproducción internacional entre la Unión Europea, Chile y América Latina, además de conversatorios con invitados internacionales, entre ellos el director polaco Pawel Wysoczanski, destacado documentalista con trayectoria en festivales internacionales, quien presentará su película “Mensch” (2023) y participará en un conversatorio abierto al público. La actividad se realizará el 13 de mayo a las 18:00 hrs. en la Sala de Cine, con cupos limitados.

Asimismo, se contemplan funciones especiales de películas infantiles en colaboración con el Museo Interactivo Mirador (MIM), reforzando la formación de nuevas audiencias.

El Festival de Cine Europeo se consolida como una plataforma de circulación cinematográfica en Chile, promoviendo el diálogo cultural y el intercambio entre Europa y el país.