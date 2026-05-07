Día Nacional del Teatro en Sidarte junto a ICTUS

Sala María Elena Duvauchelle, Teatro SIDARTE, Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Barrio Bellavista, Recoleta.

Lunes 11 de mayo – 19:30 horas.

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El Teatro del Sindicato de Actrices, Actores y Trabajadores del Teatro (SIDARTE), en conjunto con la Compañía Teatro ICTUS, conmemorará el Día Nacional del Teatro este próximo lunes 11 de mayo con una jornada especial que reunirá memoria, reconocimiento y creación escénica contemporánea. La iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

La actividad tendrá como eje central un homenaje a los 70 años de trayectoria de Teatro ICTUS, una de las compañías más relevantes en la historia del teatro chileno y uno de los proyectos independientes más longevos de Latinoamérica.

Como parte de la celebración, se presentará la aclamada obra “Caballo”, escrita y dirigida por Emilia Noguera. El montaje contará con un destacado elenco encabezado por María Elena Duvauchelle, junto a Roberto Poblete, Daniel Muñoz, Paula Sharim, Nicolás Zárate y Camila Oliva.

De acuerdo a Ernesto Orellana, director de Teatro Sidarte, “conmemorar el Día Nacional del Teatro es también un acto de memoria y de reconocimiento a quienes han sostenido este oficio en el tiempo. Celebrar junto a Teatro ICTUS sus recién cumplidos 70 años de trayectoria es relevar una historia fundamental para las artes escénicas en Chile. Además, poder hacerlo en nuestra sala, homenajeando a María Elena Duvauchelle, una figura imprescindible del teatro chileno y abriendo esta función al público, reafirma nuestro compromiso con un teatro vivo, con memoria, colectivo y accesible”.

En la misma línea, Paula Sharim, actriz y representante de Teatro ICTUS agrega que “la celebración del día del Teatro ICTUS es a través de ella, una incansable trabajadora de la artes, una luchadora en las épocas duras, fiel representante del ICTUS de todas las épocas, que nos ha enseñado la dignidad del oficio. Conmemoramos este día en la sala que lleva su nombre, ¡qué más se puede decir! Queda historia por escribir y compromisos de vida que tomar. Qué viva el teatro y qué viva María Elena”.

La función será gratuita y abierta al público, con cupos limitados, y se enmarca en una jornada que también contempla un reconocimiento a la trayectoria de María Elena Duvauchelle, en la sala que simbólicamente lleva su nombre.

La recepción de invitados comenzará a las 19:00 horas, previo a la función, y al finalizar se ofrecerá un vino de honor.

Con esta actividad, SIDARTE busca relevar el valor histórico del teatro chileno, celebrar a sus principales exponentes y abrir un espacio de encuentro entre artistas y públicos en una fecha significativa para las artes escénicas del país.